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طيران التحالف يغير على مواقع الحوثيين وقوات صالح بمحافظة تعز

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طيران التحالف يغير على مواقع الحوثيين وقوات صالح بمحافظة تعز طيران التحالف يغير على مواقع الحوثيين وقوات صالح بمحافظة تعز

>شن طيران التحالف العربى بعد منتصف ليل الأحد غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح بمحافظة تعز "257" كم جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية، إن الطيران قصف السجن المركزى ومخزنا للسلاح بمنطقة الضباب، ومعسكر اللواء 35 بالمطار القديم غرب المدينة.

وأوضحت المصادر، أن انفجارات عنيفة هزت المنطقة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من على المواقع المستهدفة دون أن تتضح على الفور الخسائر التى خلفتها الغارات.

وحتى اللحظة ما يزال طيران التحالف يحلق فى أجواء المدينة بشكل كثيف، وسط اطلاق المضادات الأرضية من قبل الحوثيين وقوات صالح.

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