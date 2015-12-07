حصر 90 مبنى مهجوراً وآيلاً للسقوط بالخبر

عقد م. عصام الملا رئيس بلدية محافظة الخبر، أمس اجتماع تنسيقي ضم ممثلين لعدد من الجهات الحكومية تشمل المياه والكهرباء والدفاع المدني وذلك لإزالة المباني المهجورة والمنازل الآيلة للسقوط بالخبر.

وأشار م. عصام، أنه تم الانتهاء من حصر مايزيد عن 90 مبنى كمرحلة أولى والعمل على إزالتها، حيث شكلت لجنة لمعاينة وحصر وهدم وإزالة المباني المتداعية حفاظاً على الصحة العامة والبيئة والارتقاء بتحسين المنظر العام للمدينة وتوفير الأمن والأمان الاجتماعي للمواطنين والمقيمين، وقد تم التنسيق مع عدد من الجهات الخدمية الحكومية للعمل على فصل الخدمات عن تلك المباني، ليجري العمل على هدمها، وإزالة الإنقاض وفق الإجراءات المعمول بها.

وذكر أن هذه الخطوة تأتي مع زيادة الشكاوى على تلك المباني المهجورة والآيلة للسقوط و ما تشكله من خطورة بالغة على أمن وسلامة المنطقة إضافة لتشويهها المظهر الحضاري لمدينة الخبر، بالإضافة لقيام بعض السكان المجاورين للمباني المهجورة برمي النفايات فيها، مما يؤدي إلى انتشار الروائح والحشرات فتصبح مأوى للحيوانات الضالة، وهناك العديد من البنايات القديمة لا تصلح أن تظل على هذا الحال دون إزالتها أو عمل الصيانة اللازمة لها لكي تتواكب والتطور الحضاري والعمراني الذي تشهده مدينة الخبر.