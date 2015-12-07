90% نسبة الانتهاء من مشروع مباني الطالبات بينبع

وقع مدير جامعة طيبة د. عدنان بن عبدالله ومحافظ ينبع م. مساعد بن يحيى السليم، مذكرة تفاهم بين المجلس المحلي بمحافظة ينبع وجامعة طيبة ممثلة في كلية علوم وهندسة الحاسبات بينبع.

وأشار مدير التطوير الإداري بمحافظة ينبع إياد بن محمد النعمان بان مذكرة التفاهم تتعلق بمجال التطوير وتدريب الكوادر البشرية، من خلال عقد دورات تدريبية لموظفي المحافظة والإدارات الحكومية والأعضاء في المجلس المحلي ذات العلاقة، للرفع من أدائهم الوظيفي في مجالات استخدام البرامج المكتبية وتقنية المعلومات، وغيرها من الدورات واستفادة المجلس من البحوث العلمية والدراسات الميدانية التخصصية التي تقوم بها الكلية بما يسهم في تعزيز العمل المشترك، وتقديم برامج متكاملة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أو أي شريحة من شرائح المجتمع وتمكينهم من المهارات المطلوبة لسوق العمل في مجال تقنية المعلومات والحاسب الآلي، حسب ما يتطلبه مجلس الخدمة المجتمعية. من جهة ثانية، تفقد د. المزروع مشروع إنشاء مجمع كليات الطالبات بفرع الجامعة بمحافظة ينبع، والذي ينفذ بمبلغ 226 مليون ريال، واستمع إلى شرح عن المشروع من المشرف العام على الإدارة العامة للمشروعات بجامعة طيبة د. عبدالله بن عويمر السحيمي، والذي أوضح أن مراحل تنفيذ المشروع وصلت إلى 90% من الأعمال المنفذه، ويتوقع الانتهاء من المشروع خلال أشهر قليلة.

وأضاف د. السحيمي أن المشروع يضم كليات السنة التحضيرية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الحاسب الآلي، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية العلوم، والمبنى الإداري، ومبنى الصالة الرياضية، مع مطعم ومبنى المسرح، ومبنى الحضانة، وصالتي استقبال، كما سيضم الموقع العام ومباني الخدمات مباني للحراسات والخدمات، ومبنى للمستودعات، ومبان لإسكان الطالبات وسيستوعب أكثر من خمسة آلاف طالبة.