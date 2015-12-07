محافظ الدرعية يرعى ندوة وطن السلام والأمان.. اليوم

يرعى صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية الندوة المجتمعية (وطن السلام والأمان لتعزيز الأمن الفكري) والتي ينظمها مكتب التعليم بمحافظة الدرعية ضمن برنامج (وطن السلام والأمان) صباح اليوم الاثنين بقاعة المحاضرات بمركز التأهيل الشامل بالدرعية بحضور مدير التعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد ومساعديه.

وأوضح مدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية فواز بن محمد آل داود أن هذه الندوة تضم عددا من الجلسات الأولى تناقش صورا من خدمة المملكة للإسلام في الداخل والخارج؛ ويتحدث بها كل من مدير التوعية الإسلامية بإدارة تعليم الرياض الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر، ومدير الشؤون الدينية بكلية الملك عبدالعزيز الحربية العقيد محمد بن بليهين القحطاني، ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدرعية مشعل الخطاف، ومدير المعهد العلمي بالدرعية د. خالد الرومي، ومدير الأوقاف والدعوة والإرشاد بالدرعية أحمد الأحمدي.

وتناقش الجلسة الثانية موضوع (الانحراف الفكري والسلوكي لدى الابناء وكيفية الوقاية منه) ويتحدث فيها كل من مدير كلية الأمير نايف للأمن الوطني العميد د. إبراهيم الداود، ومدير إدارة الأمن في قوات الأمن الخاصة العقيد عمر غلاب، والإعلامي والتربوي عبدالله الضويحي، ومن مكافحة المخدرات بالدرعية الرائد فهد العماج، ومن شرطة محافظة الدرعية العميد أحمد الحميدي.