محافظة جنوب سيناء: تخفيض الإيجارات 25% حق إشغال الشواطى

أكد اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، على ضرورة تفعيل قرار المحافظ بتخفيض قيمة الإيجارات للمستأجرين إلى 25 % للمستحقين ، وهذا التخفيض لايشمل المزايدات والمناقصات التى تمت .

وطالب سكرتير عام محافظة جنوب سيناء ، رؤساء المدن بعدم مطالبة المستأجرين بالمستحقات المالية السابقة ولكن يتم اخطارهم بأنها ديون واجبة التحصيل وسيتم تقسيطها حسب إمكانيات المستأجرين.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لجنوب سيناء برئاسة اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة نائب عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، حيث تم استكمال الجلسة بموضوعات عرض اللائحة التنفيذيه لقانون الخدمة المدنية.

وطالب عيسى ، جميع رؤساء المدن القيام بمتابعة يومية على الوحدات السكنية الجارى تشطيبها لمتابعة التشطيبات النهائية ووصول كافة المرافق بها استعدادا لتسليمها للمواطنين خلال شهر مارس المقبل .