مخيون لـ"الإبراشى":"أجهزة بالدولة دعمت أحزاباً وقوائم للإطاحة بحزب النور"

اتهم يونس مخيون، رئيس حزب النور، أجهزة بالدولة بأنها صنعت أحزاباً وقوائم ودعمتها للسيطرة على البرلمان، والإطاحة بحزب النور، حسب قوله

وتعجب "مخيون" فى حواره ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامى وائل الإبراشى على قناة "دريم"، من قدرة حزب "مستقبل وطن" وقائمة فى حب مصر، على إقامة مقرات، والمنافسة على 90% من مقاعد البرلمان، فى شهور قليلة، قائلاً :" لا يحدث هذا إلا فى عصر المعجزات، ".

وقال إن كل السبل كانت ممهدة من أجل قائمة فى حب مصر، وحزب مستقبل وطن، فى حين أن النور تعرض لحرب شرسة ظالمة وحرب تكسير عظام سواء من الأمن، أو من وسائل الإعلام، وكأنه حزب الليكود الإسرائيلى بالرغم من أن النور جزء من تحالف 30 يونيو".

وقال يونس مخيون، إن ما قيل عن أن حزب النور بخسارة فادحة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة هو توصيف غير صحيح وغير دقيق، مضيفا أن الحزب حقق نتائج ايجابية أفضل من انتخابات 2012،، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يحصد الحزب المزيد من المقاعد لكن النظام الانتخابى "غير العادل" تسبب فى تقليص المقاعد التى كان من الممكن أن يحصل عليها الحزب.

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