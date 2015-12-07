أخبار عاجلة

الكالشيو: ترتيب فرق الدوري الإيطالي حتى الجمعة 07 إبريل 2017 -
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أيمن نور يغازل الإخوان: تربطنى علاقة حميمة بمحمد مرسى و"بدعيله كل لحظة"

Google+ Print
أيمن نور يغازل الإخوان: تربطنى علاقة حميمة بمحمد مرسى و"بدعيله كل لحظة" أيمن نور يغازل الإخوان: تربطنى علاقة حميمة بمحمد مرسى و"بدعيله كل لحظة"

كتب كامل كامل – أحمد عرفة


>

موضوعات متعلقة

تعليقات (4)

1

مسكين يا مرسي

بواسطة: اديب عطا الله

بتاريخ: الإثنين، 07 ديسمبر 2015 01:15 ص

بتدعي لة ؟ حرام عليك الراجل خش السجن بسببك تكونش فاكر نفسك ولي ولا من الصالحين ؟ يا عم ارحمة من دعواتك اوعي اياك تدعي لمصر علي طريقتك روح الهي يوقف نموك وو ولا بلاش الله يسامحك

2

يا حــياوه يا ويـاد يا حــياوه

بواسطة: وادي

بتاريخ: الإثنين، 07 ديسمبر 2015 01:22 ص

الكذوب صاحب الألف ستموت و لا وجه لك أيها العميــــــــــــل

3

فلوس الخيانه حلوه

بواسطة: منى

بتاريخ: الإثنين، 07 ديسمبر 2015 01:24 ص

اكيد لازم تدعليه امال هاتدعى لينا ، و اكيد لما يطلعلك شعر بعد ماكنت اقرع لما تدعى لمرسى الفلوس حلوه برضه ، و بيع اهلك بيع عرضك شوف الشارى مين

4

لا يا شيخ

بواسطة: تحيا تحيا مصر تحيا مصر

بتاريخ: الإثنين، 07 ديسمبر 2015 01:31 ص

الحمدلله انك بتدعي له ربنا سمع منك ونجه وشعبها من الخونه واولهم انت يا خائن

لا يوجد المزيد من البيانات.

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة