أيمن نور يغازل الإخوان: تربطنى علاقة حميمة بمحمد مرسى و"بدعيله كل لحظة"

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تعليقات (4)
2
يا حــياوه يا ويـاد يا حــياوه
بواسطة: واديبتاريخ: الإثنين، 07 ديسمبر 2015 01:22 ص
الكذوب صاحب الألف ستموت و لا وجه لك أيها العميــــــــــــل
3
فلوس الخيانه حلوه
بواسطة: منىبتاريخ: الإثنين، 07 ديسمبر 2015 01:24 ص
اكيد لازم تدعليه امال هاتدعى لينا ، و اكيد لما يطلعلك شعر بعد ماكنت اقرع لما تدعى لمرسى الفلوس حلوه برضه ، و بيع اهلك بيع عرضك شوف الشارى مين
4
لا يا شيخ
بواسطة: تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصربتاريخ: الإثنين، 07 ديسمبر 2015 01:31 ص
الحمدلله انك بتدعي له ربنا سمع منك ونجه وشعبها من الخونه واولهم انت يا خائن
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1
مسكين يا مرسي
بواسطة: اديب عطا اللهبتاريخ: الإثنين، 07 ديسمبر 2015 01:15 ص
بتدعي لة ؟ حرام عليك الراجل خش السجن بسببك تكونش فاكر نفسك ولي ولا من الصالحين ؟ يا عم ارحمة من دعواتك اوعي اياك تدعي لمصر علي طريقتك روح الهي يوقف نموك وو ولا بلاش الله يسامحك