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توفيق عكاشة: طالبت رئيس الوزراء بفتح مبنى بنك الائتمان مكاتب للنواب

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توفيق عكاشة: طالبت رئيس الوزراء بفتح مبنى بنك الائتمان مكاتب للنواب توفيق عكاشة: طالبت رئيس الوزراء بفتح مبنى بنك الائتمان مكاتب للنواب
قال الإعلامى توفيق عكاشة، إنه أجرى اتصالا برئيس مجلس الوزراء لضم مبنى بنك التنمية والائتمان الزراعى لمجلس النواب وفتحه مكاتب للبرلمانيين لمساعدتهم فى عملهم.

وأضاف عكاشة، خلال برنامجه " اليوم" المذاع على فضائية "الفراعين"، أن "اللواء خالد الصدر الأمين العام السابق لمجلس النواب، استضافه منذ أربعة أشهر وأكد له أن مجلس الشورى لا يتسع لعدد من الموظفين والنواب والسكرتارية بسبب سياراتهم واقترح عليه أن مبنى بنك التنمية والائتمان الزراعى المواجه لمقر مجلس الشورى خال ومملوك لمجلس الوزراء ولابد من الضغط عليهم لضمه إلى البرلمان، كما وضع خطة لبرلمان عالمى ".

وأشار "عكاشة"، إلى أن أمين عام مجلس النواب السابق، أعاد البناء الإدارى لمجلس النواب، مؤكدا أنه قام بتحديث وتطوير وتنويع البيانات بالمجلس، لافتا إلى أنه كادر سياسى فى دولة تفتقر القيادات السياسية، وتابع "واجبى أنا والنواب أن ندعم الكوادر السياسية ذات الكفاءة والتميز من أجل أن تنهض مصر".


>توفيق عكاشة: الانتخابات البرلمانية هى الأشرف والأنزه على مر التاريخ

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