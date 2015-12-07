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بالصور..العلمان المصرى والإماراتى يتعانقان فى احتفالية الجالية المصرية بدبى

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بالصور..العلمان المصرى والإماراتى يتعانقان فى احتفالية الجالية المصرية بدبى بالصور..العلمان المصرى والإماراتى يتعانقان فى احتفالية الجالية المصرية بدبى
نظم أعضاء صفحة الجالية المصرية بدبى احتفالية، ضمت أكثر من 6 آلاف مشارك من الأسر المصرية والأصدقاء بحديقة زعبيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتى استغرق الإعداد لها أكثر من شهر، لتظهر بصورة مشرفة تليق بأبناء فى الخارج.

وألقت الشرطة محاضرات توعوية للمشاركين فى هذه الاحتفالية، بحضور بلدية دبى والفنانة عبير صبرى والمخرجة بتول عرفة.

اليوم السابع -12 -2015

تخلل الاحتفال تقديم الوجبات الشعبية التى تشتهر بها مصر، منها "الكشرى المصرى والفول والطعمية والبليلة وأم على"، بدون مقابل مادى لكافة الحاضرين سواء من المصريين أو من أبناء دولة الإمارات الشقيقه فى جو مفعم بالحب والتأخى، كما تخلل الاحتفال تقديم بعض الألعاب الشعبية، منها "شد الحبل" بالإضافة إلى الأغانى الفلكلورية.

وأشاد المسئولون بشرطة دبى بتنظيم الاحتفالية، والحرص على نظافة الحديقة، وأشاد المسئولون ببعض المنظمين منهم الأمير الشيخ وأحمد رجب وعمرو قابيل وشادى جمال ومحمد السيد عنتر.

اليوم السابع -12 -2015

وقال المنظمون، إن الهدف من هذا الاحتفال بث روح الأخوة والتعاون بدبى وروح التعاون والتآخى والولاء والانتماء للوطن فى الخارج، مع احترام الكامل للعادات والتقاليد لدولة الإمارات الشقيقة التى ساندت مصر فى كثير من المواقف، ليمتزج العلم المصر بالعلم الإماراتى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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