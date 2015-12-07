حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 8/12/2015

حظك اليوم لبرج الأسد يوم الثلاثاء 8/12/2015

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

حظك اليوم برج الثور ليومالثلاثاء 8/12/2015

حظك اليوم لبرج الثور:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>الفترة القادمة سوف تستطيع تحقيق إنجازات فى عملك، وهو ما سيؤهلك لترقية أو مكافأة بسبب ما تقدمه من مجهودات، واليوم أيضا أنت تتعاون مع زملائك بحب واحترام وإيجابية وتستطيع العمل بروح الفريق والمجموعة، ولكن يجب أن تكون أكثر دقة ولا تتسرع فى اتخاذ القرارات، خاصة بعد أن تكون فى موقع المسئولية، وحاول أن تحافظ على هذه الروح بينك وبين زملاء العمل لتحظى بحب ومكانة جيدة فى قلوبهم.>اليوم ستقابل حب حياتك وسوف تجده أمامك وتعرف أن هذا الذى كنت تبحث عنه منذ سنوات، وهو ما سيجعلك مسرورا وسعيدا، واطمئن فإن الإعجاب والحب بينك وبين شريك حياتك المستقبلى أو حب حياتك سيكون متبادلاً وليس من طرف واحد، فكن واثقا ومطمئنا ولا تيأس من عدم العثور على فتى أو فتاة الأحلام حتى الآن.>تنعكس حالتك النفسية الجيدة والسعادة التى تعيش بها على حالتك الصحية، فأنت اليوم فى كامل قواك الصحية والبدنية، وهو ما يساعدك على العمل بإيجابية ونجاح، يجب أن تتبع عادات صحية وغذائية جيدة مثل: تناول الخضروات والفواكه.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تشعر اليوم بالقوة والاتزان وتستطيع تحقيق أهدافك بنجاح، والوقت الآن أصبح مناسبا للتغييرات المهنية، كما أنك ستجد زملاء العمل متعاونين معك ويساعدونك لما ترغب فى تحقيقه من أهداف ونتائج مرجوة>فى كل ما يدور حولك ستجد دائمًا سببًا للشكوى وستجد المحيطين بك منزعجين وغاضبين، لكن عليك أن تحاول ألا تقع فى هذا الفخ من السلبية، فاليوم آخر ما تحتاجه هو السلبية يجب أن تتحلى بالإيجابية وتنجز أحلامك التى تود تحقيقها.>أفضل طريقة لإدارة المد العاطفى القوى فى علاقة حبك هو التطرق مباشرة لهذا الموضوع والمواجهة المباشرة، ولكن حاول أن تتجنب ذلك اليوم وأن يكون الهدف الأول لك هو تخفيف الحساسية الحادة والتوتر الذى يشوب العلاقة حتى تتمكن من البدء مع شريكك فى محادثة صادقة لطيفة.>مشاكل الهضم الطفيفة التى تعانيها من مدة ستصبح أكثر وضوحًا اليوم، حاول أن تقاوم الأكلات السريعة ويجب أن تعتنى بصحتك بشكل جيد وتتناول الطعام الصحى، حاول أن تتناول العشاء فى وقت مبكر لحماية نفسك من مشاكل الهضم مساءً وحافظ على مستوى ضغط الدم منخفضًا واتبع نظاما غذائيا صحيا.>أشبع جوعك للإبداع والتخلص من الروتين بتجربة بعض الفنون المختلفة من موسيقى وشعر ورقص وحتى الكتابة على الجدران، هذه النشاطات ستقدم لكم بعض الأفكار الجديدة وتعطى دماغك طريقة جديدة للتفكير.

فعلى سبيل المثال جرب أن تقوم بزيارة بعض مواقع الموسيقية وتعرف على كل ما هو جديد على الساحة ووسع ثقافتك الموسيقية وجرب أن تستمع إلى أغنيات بلغات غير مألوفة لك لتنقلك إلى مكان آخر وزمن آخر.

حظك اليوم برج الجدى ليوم الثلاثاء 8/12/2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 8/12/2015

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>لقد وصلت إلى نقطة انطلاق مهمة فى حياتك المهنية اليوم، وأصبحت أخيرًا على المسار الذى كنت تريده لوقت طويل، حاول أن تحافظ على هذا الموقع ومهما بدا الطريق طويلاً لا تخف فلن يكون شاقًا وكل ما عليك هو أن تأخذ خطوة صغيرة واحدة أخرى فى الوقت المناسب.>الرجوع للماضى سيجدد عليك الذكريات المؤلمة ولكن قد يكون هذا كل ما تحتاجه لأن تنظر للعلاقة العاطفية الحالية بمنظور صحى وتصحح مساراتك وتتفادى الأخطاء القديمة، وهذا يعنى أنك ستضطر لمواجهة جرح قديم اليوم ولكنك رغم ذلك ستكون محظوظًا بأن لديك فرصة لإحداث تغيير إيجابى فى علاقتك العاطفية الحالية.>لا داعى للقلق بشأن الشيخوخة فهذا يدفعك إلى الضغط النفسى، الشيخوخة أمر لا مفر منه ومن المستحيل أن توقفه بالتالى الشىء الوحيد الذى يمكنك القيام به هو تأخير العملية قليلاً، وبالتالى تطوير عاداتك الصحية ومحاولة البقاء سعيدًا فى كل حالة هكذا يمكنك أن تتمتع بجمال الحياة دون الحاجة إلى القلق بشأن الشيخوخة.>يراودك بعض القلق بشأن حالتك المالية فى الوقت الراهن، وعليك أن تبحث على ضمان لتدفق المال لفترة أطول، حاول أن تقوم بالأبحاث اللازمة لتأخذ قرارًا مستنيرًا بشأن مالك وكن على علم بتطورات الأمور فى المستقبل، وفكر فى ما تريد لمستقبلك واعطه وزنًا أكبر مما تفعل الآن.>تعود من إجازة أو فترة استراحة مؤقتة بنشاط كبير، وتكون أكثر حماسة لطرح الأفكار والمشروعات الجديدة.>مفاجأة سعيدة فى طريق الحب، واحتفال كبير فى الطريق، استعد بأناقة، وأبشر بالقادم من ناحية القلب.>مشاعرك القوية تجعل صحتك النفسية ولا أروع، استمتع بكل دقيقة فى حياتك، ولا تفوت هذه الفرصة.>برج الجوزاء برج هوائى، ويصنف بـأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الآخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأدائه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة.

ويحاول صاحب برج الجوزاء طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة فى عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسى.

وعن حظ برج الجوزاء اليوم الثلاثاء ، يرى علماء الفلك أن مشاعرك تفيض هذه الفترة بالرومانسية، وأنك لن تقضى شتاءك هذا العام وحيدا، أبواب الأمل والسعادة ستفتح لك، فلا تتردد فى دخولها.

حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 8/12/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>أنت مصاب بالتردد كثيرًا اليوم وبمجرد أن تتخذ قرارك ستجد نفسك تريد تغييره فورًا، وبعد أن تغيره ستجد نفسك بحاجة لتغيير رأيك مرة أخرى، وهكذا ستستمر حالتك طوال اليوم وستظل عليها إذا لم تمنح نفسك بعض الراحة لكى تتوصل إلى القرار الأخير وتتمكن من التركيز.>ستواجه بعض المعضلات العاطفية اليوم وستشعر بأن مشاكلك مع شريكك بدون حل وأنك وصلت إلى منطقة خلال معقدة لن يمكن حلها بعد الآن، ولكن كل ما تحتاجه فى الوقت الراهن هو هدنة قصيرة وتترك الوقت يتكفل بحل كل شىء، ولكن يجب أن تتحلى ببعض الموضوعية فى مواجهة العواطف الساخنة والتفاؤل بأن الأمور ستتحسن.>مواليد هذا البرج الذين يعانون مشاكل فى الجهاز الهضمى من المرجح أن يجدوا علاجًا لأمراضهم اليوم، ولكن فى المراحل الأولى فقط. اعتنى بعض الشىء بمعدتك فالإهمال يمكن أن يعرضك للانتكاسة واتبع القيود الغذائية الصحية وحاول أن تخرج لممارسة الرياضة إذا كنت ترغب فى التعافى بسرعة.>إذا كنت تشعر بالضجر والملل من تكرار ما تفعله كل يوم حاول أن تجد حلاً، ربما حان الوقت لاستخدام بعض من قدراتك البارعة على الابتكار من أجل تخليص نفسك من الروتين اليومى بأن تكتشف طريقة جديدة للاستمتاع بالحياة أو حتى لتأدية أمورك بشكل مختلف.

لا توقف سعادتك على الآخرين فأنت لا تحتاج إلى إذن من أى شخص لتعيش حياتك.

حظك اليوم برج الحوت يوم الثلاثاء 8/12/2015

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 8/12/2015

توقعات لبرج الدلو على الصعيد المهنى:

توقعات لبرج الدلو على الصعيد العاطفى:

توقعات لبرج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حظك اليوم برج السرطان يوم الثلاثاء 8/12/2015

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 8/12/2015

توقعات لبرج العذراء على الصعيد المهنى:

توقعات لبرج العذراء على الصعيد العاطفى :

توقعات لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

حظك اليوم لبرج العقرب يوم الثلاثاء 8/12/2015

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

حظك اليوم برج القوس ليوم الثلاثاء 8/12/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تواجه فى الوقت الحالى تراجعا فى حياتك المهنية، ولكن يجب ألا تستسلم، لهذا الأمر وأن تحول الفشل إلى نجاح واعتبر هذا الأمر تحديا أمامك يجب أن تحققه، ويجب أن تعلم أن الحلول المطروحة أمامك اليوم قد تكون مفيدة للغاية فى المستقبل، ويجب أن تكون متقبلاً للانتقادات وتتعرف على أخطائك وعيوبك، حتى لا تقع فيها مرة أخرى ولا يؤثر هذا الأمر على مسيرتك فى العمل، ويجب أن تكون أكثر تعاونا مع زملاء العمل حتى تصبح محبوبا.>تواجه مشاكل مع شريك حياتك وتمتلك رغبة قوية فى الاختباء بعيدا عن الناس، ولكن يجب أن تكون أكثر قوة وتتقرب إلى شريك حياتك وتبتعد عن كل ما يثير المشاكل بينكما، فأنت تمتلك شريك حياة به العديد من المميزات فكن متفائلاً ولا تشعر بالضيق أو الاكتئاب.>جرس إنذار خطر يبدو أنك تضغط على جسمك وعلى عقلك بسبب الضغوط التى تمر بها فى العمل وفى الحياة اليومية، يجب أن تفصل فيشة عقلك قليلاً وتبحث عن السعادة والتفاؤل وتقلل من الضغوط الحياتية المواجهة لك.>يتوقع علماء الفلك أن هناك العديد من الأشخاص سوف يحاولون التدخل بقراراتك الشخصية المؤثرة، ولكن يجب أن تكون قويا ولا تتأثر بما يقوله الأخرون لك، وربما تفاجئك والدتك بطرح موضوع مهم يتعلق بمستقبلك، لذا لا تدعها تتحكم بقرارك وكن أنت سيد الموقف.>أمل جديد ينفتح لك، ومصدر رزق لم تكن تتوقعه على الأبواب، ستتوافر لك الأموال والأعمال مع بداية السنة الجديدة، وسيتحقق مشروع طالما انتظرته.>يحيطك الأخرون بمحبتهم، وتعتمد عليك الأسرة فى مبادلتها الحب والاهتمام، لا تجعل عملك يسيطر على حياتك، وابدأ فى الالتفاف إلى محيطك الاجتماعى مرة أخرى.>صحتك جيدة اليوم، وتشعر بقدرة أكبر على القيام بالأعمال الكبيرة، وأن قوتك البدنية تساعدك على تحمل المسئولية.>برج الدلو برج هوائى يتمتع بالذكاء الممزوج بالجاذبية، ويستطيع التواصل مع كل الناس من كل الفئات والأبراج الأخرى، كما أنه من الأبراج القليلة التى يمكن الاعتماد عليها فى العمل والحب معا، فصاحب هذا البرج شخص نادر وكريم وله أخلاق النبلاء، وعن حظ برج الدلو اليوم الثلاثاء ، يقول لك علماء الفلك أن قليلا من الهدوء والتركيز سيحقق لك مكاسب كبيرة، تحتاج إلى عدم الاندفاع، حتى لا تدخل طريق خطأ، واستفت قلبك حتى لو أفتاك الناس فى السؤال الذى يحيرك منذ عدة أيام إلى الآن.>تواجه مشاكل كبيرة فى العمل، ربما لا تجد لها حلا، ولكن عبقريتك وذكاءك الفطرى سوف يثبت أنه لا يوجد شىء مستحيل، لذا يجب أن تحافظ على هدوءك وتخطط لأعمالك بدقة حتى تنجح فى إيجاد حلول لهذه المشكلات الطارئة على بيئة العمل الحالية وتتوصل لما ترغب فيه من أهداف طويلة وقصيرة الأمد.>لا تحاول اختلاق المشاكل فى علاقتك بشريك حياتك يجب أن تكون أكثر تجنبا للضغط العصبى على شريكك، حتى لا تضطرب العلاقة بينكما، وسوف تقوى علاقتك بأسرتك فى الفترة القادمة بعد مدة طويلة ابتعدت عنهم فيها، لذا حاول أن تلتفت للحياة الخاصة قليلا، ولا تجعل كل تركيزك على العمل فقط.>واجهت خلال الفترة الأخيرة مشاكل صحية عديدة، مما أنهك قواك البدنية، لذا يجب أن تسترح قليلا، وتبتعد عن مصادر التوتر والاضطراب ومن المفضل أن تأخذ فترة هدنة واستراحة لتستجمع قواك.>يتوقع علماء الفلك أنك تواجه حظا عسيرا، خلال الوقت الحالى بسبب تراكم المشكلات فوق كاهلك، ولكنك تستطيع أن تواجه هذه المشكلات وتتوصل إلى حلول لها، وعليك أن تفكر فى أهدافك وتقسمها جيدا وتضع خريطة لتنفيذها على أرض الواقع، وكذلك ينصحك علماء الأبراج بالابتعاد عن مصادر التوتر، فأنت بحاجة لبعض الهدوء برغم كل المشاكل التى تعيش بها فى الوقت الحالى.>يقع عليك ضغط كبير فى العمل، وتشكو من بعض الإرهاق والتعب، لا ضير من طلب إجازة الآن، واستمتع بأجواء رأس السنة الاحتفالية فى إنعاش حالتك النفسية.>تواجه أزمة عاطفية وشعورا بالوحدة، ترغب فى الابتعاد عن الأصدقاء المعتادين قيللا، وتبدأ فى البحث عن حب جديد لتجدد حياتك.>الشتاء ينذرك بمشاكل صحية قريبة، حافظ على الدفء، ولا تخرج إلا بالملابس الثقيلة، حتى لا تضر صحتك.>برج العذراء برج ترابى له صفات رقيقة تجعله يتربع على عرش الرومانسية، فهو أكثر الأبراج حساسية وذكاء عاطفى، وهو ملفت للأنظار وله جاذبية خاصة فثقته بنفسه وحماسته تجذب الأخرين إليه، وهو مبدع وعاطفى وكريم ومعطاء ويمتلك شخصية هادئة، تأسر من حوله، وهو شديد الإخلاص فى الحب ومتسامح، وعن حظ برج العذراء اليوم الثلاثاء، يقول لك علماء الفلك إن البعد عن المتاعب راحة، لا تقحم نفسك فيما لا يخصك، وأجل المشاكل كلما أمكن، لأن شرارة الحقد ستصيبك أنت أولا، ركز على نجاحك الشخصى، ولا تلتفت إلى ما يقوله عنك الأخرون.>تعمل اليوم بروح وفعالية عالية، ولكن يجب أن ترتب أمورك فى الصباح بالتحديد، لأنك باقى اليوم ستكون متوترا وربما مضطربا، لذا يجب أن تضع خطة مرتبة ومنظمة لما تقوم به من أعمال، ويجب أن تكون صامتا لتنجز ما تقوم به من أعمال، وكن حذرا حتى لا يستغلك البعض ويعتبرونك شخصا ضعيفا.>أنت اليوم تواجه بعض المشكلات البسيطة مع شريك حياتك وسببها الرئيسى الغيرة الشديدة وقلة الثقة، لذا يجب أن تعلم جيدا أن الغيرة والشك وعدم الثقة تعتبر من الأشياء التى ستفسد عليك حياتك العاطفية مع شريك حياتك، وربما تجعله ينفر منك، لذا يجب أن تعلم أنه لا يستحق منك كل ذلك، فهو يحبك ويتمنى أن يشعرك بالرضا، ولكن هذا لا يعنى الضغط عليه.>أنت بحالة صحية جيدة ولكن هذا لا يعنى إهمال نفسك لذا حاول أن تبتعد عن الأشياء المزعجة التى تهدر طاقتك وتجعلك تشعر بالسلبية واستبدل هذه الأمور بأشياء إيجابية تبعث إليك التفاؤل والسرور.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب أن تقوم بإنجاز المهام المطلوبة منك، وإذا لم تستطيع التحكم فى الموقف فمن الأفضل أن تؤجل المواجهة لوقت لاحق، ويجب أن تكون سريعا فى إنجاز مهامك ولا تتأخر فيها حتى لا يعوق هذا الأمر تقدمك وإنجازك المهنى.>اخلع عنك زى وشخصية المحارب وتعامل ببعض اللين مع الآخرين فهذا التحفز المستمر يجعل الأخرين يشعرون بأنك خائفًا وبأنك فى ورطة، كما أنه أيضًا يعزز شعورك بالخوف وقد يجعل مخاوفك تتحقق.>حاول أن تخفف من توترك قليلا وتتحلى ببعض الثقة وستسير الأمور على ما يرام.>على الرغم من أن لديك استعدادا لإنجاز الكثير مع شريكك إلا إنك لن تجده فى مزاج يسمح بذلك، ولن يكون الاتصال بينكما قويًا اليوم، ومن المتوقع أن تسود الأجواء بينكما سحابة سوداء صغيرة، حاول أن تكون صبورًا، وتأكد أن حبك عنده لا يزال كما هو وقريبًا ستحصل منه على الدعم الذى تستحقه.>احترس من مستويات التوتر وحاول أن تجعلها منخفضة قدر الإمكان، وجرب أن تفعل شيئًا مضحكًا كأن تشاهد فيلمًا كوميديًا أو حتى تشترك فى لعبة طريفة مع آخرين، فهذا النشاط والضحك وحدهما يجعلانك تشعر بأنك على قيد الحياة وبشبابك مرة أخرى.



>يعتقد الجميع بأنك على استعداد لتخطى الماض والمضى قدمًا الآن ولكن هذا ليس حقيقيا أنت بحاجة لبعض الوقت فلا تتسرع كى لا تندم فى المستقبل، خاصة أن هناك عددا غير قليل من التفاصيل التى لا تزال بحاجة إلى اهتمامك وعنايتك وتحتاج لطريقة للانتهاء منها قبل أن تنتقل إلى مرحلة جديدة.



>حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 8/12/2015

توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>خطر يقترب منك، احذر من أصدقائك قبل أعدائك، فالضربة ستأتيك ممن يقف بجوارك.>الحب يدعمك هذا الصباح، حاول أن تذكر نفسك بأن الدنيا ما يستحق فيها الحياة، وأجعل الأحباء سندا وعونا لك.>يبدو عليك النشاط المفرط، حاول ترشيد طاقتك، حتى لا تستهلكها كلها بسرعة، واجعل ميزان الصحة معتدلا بدون إفراط أو تقصير.>برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصة تجعله حبيبا مثاليا ومضحيا حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جدا، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل، وعن حظ برج الميزان اليوم الثلاثاء، يرى علماء الفلك أن عقبة غير متوقعة ستقف فى طريقك، ولكنك ستتمكن من إزاحتها بمساعدة الحب، لا تجعل هذه العقبة تفقدك الثقة فى كل الناس، وأبق مؤمنا بقدراتك، فلولا نجاحك الكبير ما كانوا حاربوك.