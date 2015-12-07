نائب دكرنس: أهم أولوياتى الفلاح والشباب والصرف الصحى

صرح أسامة ابو المجد نائب دائرة دكرنس وبنى عبيد، عن حزب حماة الوطن بمحافظة الدقهلية، والفائز بالانتخابات البرلمانية، أن قضية الفلاح المصرى والشباب أهم أولوياته فى المجلس.

وأكد فى تصريح خاص أن الفلاح مظلوم على مر العصور حيث ان كل السلع تزداد وترتفع أسعارها إلا إنتاج الفلاح المصرى تظل رخيصه كما هى بدون تغير، ولابد من وضع إستراتيجية للفلاح والمحاصيل الزراعية التى يتم زراعته وكيفية تسويقه واستفادة الفلاح منه.

وأشار أبو المجد أن ثانى القضايا التى تستحوذ على اهتمامته هى الشباب وانتشار البطالة بينهم وأنه فى صدد دراسة ان تقوم الدولة بمساعدة الشباب بعمل مشروعات صغيرة تحت مظلة الدولة لكى تقود نهضة كبيرة تبدا من اسفل إلى اعلى،واكد ان الشباب هم وقود الامة.

واضاف ابو المجد ان مصر تعانى مشكلة انهيار شبكات الصرف الصحى ولابد من تحديد مدة زمنية لاحلال وتجديد كل الشبكات على مستوى الجمهورية لانه من حق كل مواطن ان يعيش حياة ادمية.