بالصور.. العثور على أحد ثعابين الكوبر فى الوحدة الصحية بالبراشة بكفر الشيخ

قال المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس ، أن فريق البحث عن الثعابين من حديقة الحيوان بالجيزة وأبو رواش" بقيادة عمرو شاهين ، قاموا بالبحث عن الثعابين بالوحدة الصحية بالبرايشة التابعة لمركز مطوبس، وتم العثور على ثعبان كوبرا صغير طولة 70 سم عمره عام، والعثور على 5 بيضات لثعبان أخر كبير ولا يوجد بالوحدة ثعابين الان، ولكن يوجد بالحدائق المجاورة للوحدة ثعابين أخرى.

وأضاف عبدالستار، أنه سيتابع الوحدة الصحية خلال هذا الإسبوع مؤكداً أنه أصدر قرار بإغلاق الوحدة الصحية، أول أمس السبت ولكن بعد تواجد فريق البحث سيتم ملاحظة الوحدة الصحية واتخاذ قرار مناسب إما فتحها للمترددين أو مواصلة غلقها.



>