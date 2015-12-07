مصادر روسية: احتجاز تركيا لسفننا أكذوبة ونتعرض لحرب إعلامية غربية شرسة

نفت مصادر روسية الأنباء التى ترددت حول احتجاز السلطات التركية 4 سفن روسية فى ميناء سامسون التجارى، مؤكدة أن وسائل الإعلام التركية بدأت تستخدم الحرب الإعلامية ضد روسيا الاتحادية عبر الترويج لإدعاءات كاذبة.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العاصمة الروسية موسكو، الأحد، أن السلطات التركية والروسية لم تؤكد أى نبأ بشأن احتجاز سفن روسية بذريعة عدم حملها لوثائق رسمية، موضحا أن موسكو تتعرض لأشرس حرب إعلامية تقودها دول غربية بمشاركة دول إقليمية عقب تدخلها عسكريا فى سوريا للقضاء على الإرهابيين.

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