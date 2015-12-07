أخبار عاجلة

الكالشيو: ترتيب فرق الدوري الإيطالي حتى الجمعة 07 إبريل 2017 -
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بكرى لـ"عصام خليل":"حب مصر" لم تعد موجودة وأتمنى دعمكم لـ"الدولة المصرية"

Google+ Print
بكرى لـ"عصام خليل":"حب مصر" لم تعد موجودة وأتمنى دعمكم لـ"الدولة المصرية" بكرى لـ"عصام خليل":"حب مصر" لم تعد موجودة وأتمنى دعمكم لـ"الدولة المصرية"
قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة"فى حب "، إن القائمة لم تعد موجودة الآن و أن المتواجد هو ائتلاف دعم الدولة المصرية و فى القلب القوى التى كانت مرتبطة بالقائمة.

وأضاف بكرى، تعقيبا على تصريحات عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار التى وصف فيها ممارسات قائمة "فى حب مصر " بالمزعجة سياسيا، لـ"اليوم السابع":" ندخل البرلمان باسم الائتلاف الجديد والذى يضم مستقلين و أحزاب و من ثم لا يجب القول إن هؤلاء يمثلون قائمة فى حب مصر بل يمثلون ائتلاف دعم الدولة الذى وصل لاكثر من 400 عضو".

وتابع النائب مصطفى بكرى، قائلا:" أتمنى أن يكون حزب المصريين الأحرار هو واحد من القوى المشكلة لائتلاف دعم الدولة المصرية وأن نسعى جميعا من أجل مصلحة الوطن فى إطار توافقى".


>المصريين الأحرار: ممارسات "فى حب مصر" للسيطرة على البرلمان مزعجة سياسيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة