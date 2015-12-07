بكرى لـ"عصام خليل":"حب مصر" لم تعد موجودة وأتمنى دعمكم لـ"الدولة المصرية"

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب عن قائمة"فى حب مصر "، إن القائمة لم تعد موجودة الآن و أن المتواجد هو ائتلاف دعم الدولة المصرية و فى القلب القوى التى كانت مرتبطة بالقائمة.

وأضاف بكرى، تعقيبا على تصريحات عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار التى وصف فيها ممارسات قائمة "فى حب مصر " بالمزعجة سياسيا، لـ"اليوم السابع":" ندخل البرلمان باسم الائتلاف الجديد والذى يضم مستقلين و أحزاب و من ثم لا يجب القول إن هؤلاء يمثلون قائمة فى حب مصر بل يمثلون ائتلاف دعم الدولة الذى وصل لاكثر من 400 عضو".

وتابع النائب مصطفى بكرى، قائلا:" أتمنى أن يكون حزب المصريين الأحرار هو واحد من القوى المشكلة لائتلاف دعم الدولة المصرية وأن نسعى جميعا من أجل مصلحة الوطن فى إطار توافقى".

المصريين الأحرار: ممارسات "فى حب مصر" للسيطرة على البرلمان مزعجة سياسيا