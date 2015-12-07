إبراهيم عيسى: السيسى أكثر رئيس فى العالم يحظى بتأييد شعبى

قال الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، إن نسبة التأييد الشعبى للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الشارع ، تصل إلى 85%، وفقاً لما ذكره مركز بصيرة مؤخراً، وهذا يعنى أنها نسبة لا يحظى بها أى رئيس دولة فى العالم شرقاً وغرباً.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- بعد احتفال"اليوم السابع"بإصدار كتاب"على مشارف الخمسين"لإبراهيم عيسى..الكاتب:"اليوم السابع"قطعة من أوروبا..والبرلمان المقبل مقلق.. وإنشاء جمعية للصحفيين الإلكترونيين ضرورى..وزيارة البابا لإسرائيل عادية
وتابع عيسى ببرنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، قائلاً :"السيسى هو الرئيس الوحيد فى العالم اللى 85% من شعبه راضى وموافق على سياسيته"، متعجباً فى الوقت نفسه من قلق بعض أجهزة الدولة، من دعوات 25 يناير، فى ظل التأييد الشعبى الكاسح لرئيس الدولة.
>- بعد احتفال"اليوم السابع"بإصدار كتاب"على مشارف الخمسين"لإبراهيم عيسى..الكاتب:"اليوم السابع"قطعة من أوروبا..والبرلمان المقبل مقلق.. وإنشاء جمعية للصحفيين الإلكترونيين ضرورى..وزيارة البابا لإسرائيل عادية