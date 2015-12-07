إبراهيم عيسى: السيسى أكثر رئيس فى العالم يحظى بتأييد شعبى

قال الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، إن نسبة التأييد الشعبى للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الشارع ، تصل إلى 85%، وفقاً لما ذكره مركز بصيرة مؤخراً، وهذا يعنى أنها نسبة لا يحظى بها أى رئيس دولة فى العالم شرقاً وغرباً.

وتابع عيسى ببرنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، قائلاً :"السيسى هو الرئيس الوحيد فى العالم اللى 85% من شعبه راضى وموافق على سياسيته"، متعجباً فى الوقت نفسه من قلق بعض أجهزة الدولة، من دعوات 25 يناير، فى ظل التأييد الشعبى الكاسح لرئيس الدولة.

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