وزير النقل يقيل 4 قيادات بالسكة الحديد..ويؤكد:"اللى مش هيشتغل ملوش مكان"

قرر الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إقالة 4 نواب لرئيس هيئة السكة الحديد على رأسهم: المهندس مصطفى أبو المكارم نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية والمهندس فرج محمود نائب للبنية الأساسية بالإضافة للمهندس خالد فاروق نائب رئيس الهيئة لقطاع البضائع.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- وزير النقل:"المسئول اللى إيده مرتعشة يقعد فى بيته لأن المهمة صعبة"
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وقال وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "اتخذت قرار بإقالة المسئولين الأربعة لأنهم مبيشتغلوش ضمن المنظومة.. واللى مش هيشتغل ملوش مكان ومش هيفضل معايا".
>- وزير النقل:"المسئول اللى إيده مرتعشة يقعد فى بيته لأن المهمة صعبة"
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