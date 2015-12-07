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وزير النقل يقيل 4 قيادات بالسكة الحديد..ويؤكد:"اللى مش هيشتغل ملوش مكان"

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وزير النقل يقيل 4 قيادات بالسكة الحديد..ويؤكد:"اللى مش هيشتغل ملوش مكان" وزير النقل يقيل 4 قيادات بالسكة الحديد..ويؤكد:"اللى مش هيشتغل ملوش مكان"
قرر الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إقالة 4 نواب لرئيس هيئة السكة الحديد على رأسهم: المهندس مصطفى أبو المكارم نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية والمهندس فرج محمود نائب للبنية الأساسية بالإضافة للمهندس خالد فاروق نائب رئيس الهيئة لقطاع البضائع.

وقال وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "اتخذت قرار بإقالة المسئولين الأربعة لأنهم مبيشتغلوش ضمن المنظومة.. واللى مش هيشتغل ملوش مكان ومش هيفضل معايا".


>- وزير النقل:"المسئول اللى إيده مرتعشة يقعد فى بيته لأن المهمة صعبة"
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