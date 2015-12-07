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وزير النقل يقيل رمزى لاشين رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى

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وزير النقل يقيل رمزى لاشين رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى وزير النقل يقيل رمزى لاشين رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى
أعلن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، إقالة المهندس رمزى لاشين رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى، موضحًا: "مفيش مكان للأيادى المرتعشة".

وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يعطى المسئول من 5 إلى 6 فرص، و يستبعده إذا أصر على الاستمرار فى العمل خارج المنظومة.

وقال وزير النقل إنه قرر تعيين الدكتور حسن محمد حسن مستشارًا لوزارة ومشرفًا على الأكاديمية المصرية لتكنولوجيا النقل الجارى تأسيسها خلفًا للدكتور وجدى زيد الذى وافته المنية فى مكتبه منذ أيام.


>- وزير النقل:"المسئول اللى إيده مرتعشة يقعد فى بيته لأن المهمة صعبة"

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