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"الزراعة": السيطرة على 370 بؤرة مصابة بأنفلونزا الطيور فى 25 محافظة

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"الزراعة": السيطرة على 370 بؤرة مصابة بأنفلونزا الطيور فى 25 محافظة "الزراعة": السيطرة على 370 بؤرة مصابة بأنفلونزا الطيور فى 25 محافظة
كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن بؤر الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور، أن عدد مناطق البؤر المصابة بالمرض التى تم اكتشافها من خلال فرق التقصى النشط فى 25 محافظة منذ شهر يناير وحتى الآن ،بلغت 370 بؤرة مصابة ،منها 310 تربية منزلية و41 مزارع،و16 أسواق، و3 ضبطيات.

وأوضح التقرير، أنه تم السيطرة على جمعيها وإعطاء التحصينات الازمة للمناطق المصابة والمشتبهة بها.

قال الدكتور طارق زكريا،مدير عام التقصى النشط لمرض أنفلونزا الطيور بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، إن إدارة الطب الوقائى تواصل خطتها الاستباقية لمواجهة مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، خاصة فى فصل الشتاء، فى مختلف المحافظات، مشير إلى أن فرق التقصى النشط والتى يطلق عليها "الكاهو " نجحت فى السيطرة على 370 بؤرة مصابة فى 25 محافظة منذ يناير الماضى وحتى الان .

وأكد مدير عام التقصى ،أن هناك إجراءات سريعة للاستجابة للقضاء على أى بؤرة مصابة بمرض أنفلونزا الطيور، تتمثل فى الحجر البيطرى على المزرعة المصابة، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والنافقة، وتطهير وتنظيف أعشاش الطيور المصابة والمزارع، والتواصل مع الجمهور وأصحاب المزارع وإرشادهم عن المرض، والتقصى حول البؤرة للمزارع من 3 إلى 5 كيلو مترات، فى القرية المصابة لمدة 21 يوما،والتحصين مجانا للطيور بالتربية المنزلية، وللقرى حول البؤرة المصابة حتى 9 كم، ولحضانات الطيور.

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