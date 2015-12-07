مصادر: الأزهر يرفع 3 أسماء للرئيس الاسبوع الحالى لتعيينهم بـ"النواب"

أكدت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر أن المشيخة سترفع 3 اسماء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من أجل تعيينهم فى مجلس النواب .

و أوضحت المصادر أن من بين الاسماء المتداولة الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، و الذى كان قد رشحه الأزهر فى مجلس الشورى أيام حكم الإخوان، كما أن من بين تلك الأسماء المستشار محمد عبد السلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، إلا أنها أوضحت أن هذا احتمال قد يكون بعيدا نظرا لأنه لا يجوز الجمع بين السلطة التشريعية و التنفيذية ، حيث يعمل عبد السلام قاضيا بمجلس الدولة و عليه التقدم باستقالته من القضاء إذا تم ترشيحه لعضوية مجلس النواب ،وهو ما يعد امرا مستبعداً إلا إذا ضحى عبد السلام بمنصبه بالقضاء من أجل عضوية المجلس .

وأكدت المصادر أن أسم الدكتور عبد المنعم فؤاد ،عميد كلية العلوم الإسلامية، مطروح بقوة من ضمن الترشيحات التى سترفع هذا الأسبوع إلى رئيس الجمهورية، حيث أن فؤاد عرف عنه دفاعه القوى عن الأزهر الشريف ، كما ترددت العديد من الأسماء منها الدكتور محمد مهنا ،مستشار شيخ الأزهر والذى رشح أيضا فى مجلس الشورى أيام حكام الاخوان .

أوضحت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية ، ربما يعين الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، فى المجلس.

يذكر أن الدكتور أسامة العبد ،رئيس الجامعة الأزهر السابق، فاز بعضوية المجلس عن دائرة دمياط مستقل، كما فازت الدكتور آمنة نصير استاذ العقيدة بجامعة الأزهر، والتى ترشحت على قائمة فى حب مصر، وبذلك يكون للأزهر الشريف عدد من الشخصيات الأزهرية ممثلة له فى البرلمان، بالإضافة إلى فوز السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف و الدكتور عبد الهادى القصبى ،شيخ مشايخ الطرق الصوفية، مما يعزز تواجد المؤسسة الدينية بمجلس النواب القادم .

- مصطفى بكرى: تعيين أمين جديد لمجلس النواب "معيب" وافتعل أزمة