102 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 5 ملايين و600 ألف طن خلال يومين

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية إن قناة السويس شهدت خلال اليومين الماضيين "السبت والأحد" عبور 102 سفينة بحمولة 5 مليون و600 ألف طن.

وشهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 51 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن كما شهدت القناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال عبور 51 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية أن قناة السويس شهدت السبت عبور 46 سفينة من الاتجاهين بحمولة 2 مليون و800 ألف طن وأن قافلة الشمال شهدت عبور 27 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO PORTUGAL بحمولة 160 ألف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى الصين .

كما عبرت القناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال 19 سفينة بحمولة مليون و300 الف طن وكانت اكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركيةMARIT MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وأضافت التقارير الملاحية أن المجرى الملاحى للقناة شهد الأحد عبور 56 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور24 سفينة بحمولة مليون 300 ألف طن وان اكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MARGRETNE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا.

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