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حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 8/12/2015

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حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 8/12/2015 حظك اليوم برج الميزان يوم الثلاثاء 8/12/2015
 

 

توقعات لبرج الميزان على الصعيد المهنى:


>خطر يقترب منك، احذر من أصدقائك قبل أعدائك، فالضربة ستأتيك ممن يقف بجوارك.
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توقعات لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:


>الحب يدعمك هذا الصباح، حاول أن تذكر نفسك بأن الدنيا ما يستحق فيها الحياة، وأجعل الأحباء سندا وعونا لك.
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توقعات لبرج الميزان على الصعيد الصحى:


>يبدو عليك النشاط المفرط، حاول ترشيد طاقتك، حتى لا تستهلكها كلها بسرعة، واجعل ميزان الصحة معتدلا بدون إفراط أو تقصير.
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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>برج الميزان برج هوائى يتمتع بحماسة كبيرة فى العمل والصداقة والحب، فهو أفضل صديق يمكن أن تحظى به، وصفاته المخلصة تجعله حبيبا مثاليا ومضحيا حتى لو على حساب نفسه، وهو وقور ومعتز بأشيائه جدا، كما أن حياته يغلب عليها الصدق والنظام فى المنزل والعمل، وعن حظ برج الميزان اليوم الاثنين، يرى علماء الفلك أن عقبة غير متوقعة ستقف فى طريقك، ولكنك ستتمكن من إزاحتها بمساعدة الحب، لا تجعل هذه العقبة تفقدك الثقة فى كل الناس، وأبق مؤمنا بقدراتك، فلولا نجاحك الكبير ما كانوا حاربوك.

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