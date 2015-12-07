حظك اليوم لبرج العقرب يوم الثلاثاء 8/12/2015

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:



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>تعمل اليوم بروح وفعالية عالية، ولكن يجب أن ترتب أمورك فى الصباح بالتحديد، لأنك باقى اليوم ستكون متوترا وربما مضطربا، لذا يجب أن تضع خطة مرتبة ومنظمة لما تقوم به من أعمال، ويجب أن تكون صامتا لتنجز ما تقوم به من أعمال، وكن حذرا حتى لا يستغلك البعض ويعتبرونك شخصا ضعيفا.>أنت اليوم تواجه بعض المشكلات البسيطة مع شريك حياتك وسببها الرئيسى الغيرة الشديدة وقلة الثقة، لذا يجب أن تعلم جيدا أن الغيرة والشك وعدم الثقة تعتبر من الأشياء التى ستفسد عليك حياتك العاطفية مع شريك حياتك، وربما تجعله ينفر منك، لذا يجب أن تعلم أنه لا يستحق منك كل ذلك، فهو يحبك ويتمنى أن يشعرك بالرضا، ولكن هذا لا يعنى الضغط عليه.>أنت بحالة صحية جيدة ولكن هذا لا يعنى إهمال نفسك لذا حاول أن تبتعد عن الأشياء المزعجة التى تهدر طاقتك وتجعلك تشعر بالسلبية واستبدل هذه الأمور بأشياء إيجابية تبعث إليك التفاؤل والسرور.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب أن تقوم بإنجاز المهام المطلوبة منك، وإذا لم تستطيع التحكم فى الموقف فمن الأفضل أن تؤجل المواجهة لوقت لاحق، ويجب أن تكون سريعا فى إنجاز مهامك ولا تتأخر فيها حتى لا يعوق هذا الأمر تقدمك وإنجازك المهنى.

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