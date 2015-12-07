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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 8/12/2015

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 8/12/2015 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الثلاثاء 8/12/2015

توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:


>تعود من إجازة أو فترة استراحة مؤقتة بنشاط كبير، وتكون أكثر حماسة لطرح الأفكار والمشروعات الجديدة.
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توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>مفاجأة سعيدة فى طريق الحب، واحتفال كبير فى الطريق، استعد بأناقة، وأبشر بالقادم من ناحية القلب.
>توقعات لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:
>مشاعرك القوية تجعل صحتك النفسية ولا أروع، استمتع بكل دقيقة فى حياتك، ولا تفوت هذه الفرصة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


> برج هوائى، ويصنف بـأنه ملك العلاقات، يتصف صاحبه بأنه يحترف التواصل مع الآخرين، وهو أيضا ذكى، وملم بكم هائل من المعلومات حول مجالات شتى من الحياة، وأدائه فى الحياة سريع، وذكى ويتمتع بسرعة البديهة.
>ويحاول صاحب برج الجوزاء طوال الوقت رؤية الأمور من أكثر من منظور، ومراجعة كل الخيارات المتاحة، ويضع مقارنات مستمرة فى عقله بين المميزات والعيوب ليصل إلى ما يجعله راضيا ويحقق له التوازن النفسى.
> وعن حظ برج الجوزاء اليوم الاثنين، يرى علماء الفلك أن مشاعرك تفيض هذه الفترة بالرومانسية، وأنك لن تقضى شتاءك هذا العام وحيدا، أبواب الأمل والسعادة ستفتح لك، فلا تتردد فى دخولها.

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