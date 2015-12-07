حظك اليوم برج العذراء يوم الثلاثاء 8/12/2015

توقعات لبرج العذراء على الصعيد المهنى:
>يقع عليك ضغط كبير فى العمل، وتشكو من بعض الإرهاق والتعب، لا ضير من طلب إجازة الآن، واستمتع بأجواء رأس السنة الاحتفالية فى إنعاش حالتك النفسية.
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توقعات لبرج العذراء على الصعيد العاطفى :
>تواجه أزمة عاطفية وشعورا بالوحدة، ترغب فى الابتعاد عن الأصدقاء المعتادين قيللا، وتبدأ فى البحث عن حب جديد لتجدد حياتك.
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توقعات لبرج العذراء على الصعيد الصحى:
>الشتاء ينذرك بمشاكل صحية قريبة، حافظ على الدفء، ولا تخرج إلا بالملابس الثقيلة، حتى لا تضر صحتك.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>برج العذراء برج ترابى له صفات رقيقة تجعله يتربع على عرش الرومانسية، فهو أكثر الأبراج حساسية وذكاء عاطفى، وهو ملفت للأنظار وله جاذبية خاصة فثقته بنفسه وحماسته تجذب الأخرين إليه، وهو مبدع وعاطفى وكريم ومعطاء ويمتلك شخصية هادئة، تأسر من حوله، وهو شديد الإخلاص فى الحب ومتسامح، وعن حظ برج العذراء اليوم الاثنين، يقول لك علماء الفلك إن البعد عن المتاعب راحة، لا تقحم نفسك فيما لا يخصك، وأجل المشاكل كلما أمكن، لأن شرارة الحقد ستصيبك أنت أولا، ركز على نجاحك الشخصى، ولا تلتفت إلى ما يقوله عنك الأخرون.
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