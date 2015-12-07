حظك اليوم برج القوس ليوم الثلاثاء 8/12/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>اخلع عنك زى وشخصية المحارب وتعامل ببعض اللين مع الآخرين فهذا التحفز المستمر يجعل الأخرين يشعرون بأنك خائفًا وبأنك فى ورطة، كما أنه أيضًا يعزز شعورك بالخوف وقد يجعل مخاوفك تتحقق.>حاول أن تخفف من توترك قليلا وتتحلى ببعض الثقة وستسير الأمور على ما يرام.>على الرغم من أن لديك استعدادا لإنجاز الكثير مع شريكك إلا إنك لن تجده فى مزاج يسمح بذلك، ولن يكون الاتصال بينكما قويًا اليوم، ومن المتوقع أن تسود الأجواء بينكما سحابة سوداء صغيرة، حاول أن تكون صبورًا، وتأكد أن حبك عنده لا يزال كما هو وقريبًا ستحصل منه على الدعم الذى تستحقه.>احترس من مستويات التوتر وحاول أن تجعلها منخفضة قدر الإمكان، وجرب أن تفعل شيئًا مضحكًا كأن تشاهد فيلمًا كوميديًا أو حتى تشترك فى لعبة طريفة مع آخرين، فهذا النشاط والضحك وحدهما يجعلانك تشعر بأنك على قيد الحياة وبشبابك مرة أخرى.>يعتقد الجميع بأنك على استعداد لتخطى الماض والمضى قدمًا الآن ولكن هذا ليس حقيقيا أنت بحاجة لبعض الوقت فلا تتسرع كى لا تندم فى المستقبل، خاصة أن هناك عددا غير قليل من التفاصيل التى لا تزال بحاجة إلى اهتمامك وعنايتك وتحتاج لطريقة للانتهاء منها قبل أن تنتقل إلى مرحلة جديدة.