حظك اليوم برج الجدى ليوم الثلاثاء 8/12/2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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>لقد وصلت إلى نقطة انطلاق مهمة فى حياتك المهنية اليوم، وأصبحت أخيرًا على المسار الذى كنت تريده لوقت طويل، حاول أن تحافظ على هذا الموقع ومهما بدا الطريق طويلاً لا تخف فلن يكون شاقًا وكل ما عليك هو أن تأخذ خطوة صغيرة واحدة أخرى فى الوقت المناسب.>الرجوع للماضى سيجدد عليك الذكريات المؤلمة ولكن قد يكون هذا كل ما تحتاجه لأن تنظر للعلاقة العاطفية الحالية بمنظور صحى وتصحح مساراتك وتتفادى الأخطاء القديمة، وهذا يعنى أنك ستضطر لمواجهة جرح قديم اليوم ولكنك رغم ذلك ستكون محظوظًا بأن لديك فرصة لإحداث تغيير إيجابى فى علاقتك العاطفية الحالية.لا داعى للقلق بشأن الشيخوخة فهذا يدفعك إلى الضغط النفسى، الشيخوخة أمر لا مفر منه ومن المستحيل أن توقفه بالتالى الشىء الوحيد الذى يمكنك القيام به هو تأخير العملية قليلاً، وبالتالى تطوير عاداتك الصحية ومحاولة البقاء سعيدًا فى كل حالة هكذا يمكنك أن تتمتع بجمال الحياة دون الحاجة إلى القلق بشأن الشيخوخة.يراودك بعض القلق بشأن حالتك المالية فى الوقت الراهن، وعليك أن تبحث على ضمان لتدفق المال لفترة أطول، حاول أن تقوم بالأبحاث اللازمة لتأخذ قرارًا مستنيرًا بشأن مالك وكن على علم بتطورات الأمور فى المستقبل، وفكر فى ما تريد لمستقبلك واعطه وزنًا أكبر مما تفعل الآن.