حظك اليوم لبرج الثور يوم الثلاثاء 8/12/2015

حظك اليوم لبرج الثور:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>فى كل ما يدور حولك ستجد دائمًا سببًا للشكوى وستجد المحيطين بك منزعجين وغاضبين، لكن عليك أن تحاول ألا تقع فى هذا الفخ من السلبية، فاليوم آخر ما تحتاجه هو السلبية يجب أن تتحلى بالإيجابية وتنجز أحلامك التى تود تحقيقها.>أفضل طريقة لإدارة المد العاطفى القوى فى علاقة حبك هو التطرق مباشرة لهذا الموضوع والمواجهة المباشرة، ولكن حاول أن تتجنب ذلك اليوم وأن يكون الهدف الأول لك هو تخفيف الحساسية الحادة والتوتر الذى يشوب العلاقة حتى تتمكن من البدء مع شريكك فى محادثة صادقة لطيفة.>على الصعيد الصحى:>مشاكل الهضم الطفيفة التى تعانيها من مدة ستصبح أكثر وضوحًا اليوم، حاول أن تقاوم الأكلات السريعة ويجب أن تعتنى بصحتك بشكل جيد وتتناول الطعام الصحى، حاول أن تتناول العشاء فى وقت مبكر لحماية نفسك من مشاكل الهضم مساءً وحافظ على مستوى ضغط الدم منخفضًا واتبع نظاما غذائيا صحيا.>أشبع جوعك للإبداع والتخلص من الروتين بتجربة بعض الفنون المختلفة من موسيقى وشعر ورقص وحتى الكتابة على الجدران، هذه النشاطات ستقدم لكم بعض الأفكار الجديدة وتعطى دماغك طريقة جديدة للتفكير.>فعلى سبيل المثال جرب أن تقوم بزيارة بعض مواقع الموسيقية وتعرف على كل ما هو جديد على الساحة ووسع ثقافتك الموسيقية وجرب أن تستمع إلى أغنيات بلغات غير مألوفة لك لتنقلك إلى مكان آخر وزمن آخر.