حظك اليوم لبرج الأسد يوم الثلاثاء 8/12/2015

على الصعيد المهنى:

>الفترة القادمة سوف تستطيع تحقيق إنجازات فى عملك، وهو ما سيؤهلك لترقية أو مكافأة بسبب ما تقدمه من مجهودات، واليوم أيضا أنت تتعاون مع زملائك بحب واحترام وإيجابية وتستطيع العمل بروح الفريق والمجموعة، ولكن يجب أن تكون أكثر دقة ولا تتسرع فى اتخاذ القرارات، خاصة بعد أن تكون فى موقع المسئولية، وحاول أن تحافظ على هذه الروح بينك وبين زملاء العمل لتحظى بحب ومكانة جيدة فى قلوبهم. على الصعيد العاطفى:

> اليوم ستقابل حب حياتك وسوف تجده أمامك وتعرف أن هذا الذى كنت تبحث عنه منذ سنوات، وهو ما سيجعلك مسرورا وسعيدا، واطمئن فإن الإعجاب والحب بينك وبين شريك حياتك المستقبلى أو حب حياتك سيكون متبادلاً وليس من طرف واحد، فكن واثقا ومطمئنا ولا تيأس من عدم العثور على فتى أو فتاة الأحلام حتى الآن. على الصعيد الصحى:

>تنعكس حالتك النفسية الجيدة والسعادة التى تعيش بها على حالتك الصحية، فأنت اليوم فى كامل قواك الصحية والبدنية، وهو ما يساعدك على العمل بإيجابية ونجاح، يجب أن تتبع عادات صحية وغذائية جيدة مثل: تناول الخضروات والفواكه. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تشعر اليوم بالقوة والاتزان وتستطيع تحقيق أهدافك بنجاح، والوقت الآن أصبح مناسبا للتغييرات المهنية، كما أنك ستجد زملاء العمل متعاونين معك ويساعدونك لما ترغب فى تحقيقه من أهداف ونتائج مرجوة.

شبكةعيونالإخبارية

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