أخبار عاجلة

الكالشيو: ترتيب فرق الدوري الإيطالي حتى الجمعة 07 إبريل 2017 -
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 8/12/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 8/12/2015 حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 8/12/2015

لبرج الحمل:


>

على الصعيد المهنى:


>أنت مصاب بالتردد كثيرًا اليوم وبمجرد أن تتخذ قرارك ستجد نفسك تريد تغييره فورًا، وبعد أن تغيره ستجد نفسك بحاجة لتغيير رأيك مرة أخرى، وهكذا ستستمر حالتك طوال اليوم وستظل عليها إذا لم تمنح نفسك بعض الراحة لكى تتوصل إلى القرار الأخير وتتمكن من التركيز.

على الصعيد العاطفى:


>ستواجه بعض المعضلات العاطفية اليوم وستشعر بأن مشاكلك مع شريكك بدون حل وأنك وصلت إلى منطقة خلال معقدة لن يمكن حلها بعد الآن، ولكن كل ما تحتاجه فى الوقت الراهن هو هدنة قصيرة وتترك الوقت يتكفل بحل كل شىء، ولكن يجب أن تتحلى ببعض الموضوعية فى مواجهة العواطف الساخنة والتفاؤل بأن الأمور ستتحسن.

على الصعيد الصحي:


>مواليد هذا البرج الذين يعانون مشاكل فى الجهاز الهضمى من المرجح أن يجدوا علاجًا لأمراضهم اليوم، ولكن فى المراحل الأولى فقط. اعتنى بعض الشىء بمعدتك فالإهمال يمكن أن يعرضك للانتكاسة واتبع القيود الغذائية الصحية وحاول أن تخرج لممارسة الرياضة إذا كنت ترغب فى التعافى بسرعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>إذا كنت تشعر بالضجر والملل من تكرار ما تفعله كل يوم حاول أن تجد حلاً، ربما حان الوقت لاستخدام بعض من قدراتك البارعة على الابتكار من أجل تخليص نفسك من الروتين اليومى بأن تكتشف طريقة جديدة للاستمتاع بالحياة أو حتى لتأدية أمورك بشكل مختلف.

لا توقف سعادتك على الآخرين فأنت لا تحتاج إلى إذن من أى شخص لتعيش حياتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى