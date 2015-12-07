حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 8/12/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>أنت مصاب بالتردد كثيرًا اليوم وبمجرد أن تتخذ قرارك ستجد نفسك تريد تغييره فورًا، وبعد أن تغيره ستجد نفسك بحاجة لتغيير رأيك مرة أخرى، وهكذا ستستمر حالتك طوال اليوم وستظل عليها إذا لم تمنح نفسك بعض الراحة لكى تتوصل إلى القرار الأخير وتتمكن من التركيز.>ستواجه بعض المعضلات العاطفية اليوم وستشعر بأن مشاكلك مع شريكك بدون حل وأنك وصلت إلى منطقة خلال معقدة لن يمكن حلها بعد الآن، ولكن كل ما تحتاجه فى الوقت الراهن هو هدنة قصيرة وتترك الوقت يتكفل بحل كل شىء، ولكن يجب أن تتحلى ببعض الموضوعية فى مواجهة العواطف الساخنة والتفاؤل بأن الأمور ستتحسن.>مواليد هذا البرج الذين يعانون مشاكل فى الجهاز الهضمى من المرجح أن يجدوا علاجًا لأمراضهم اليوم، ولكن فى المراحل الأولى فقط. اعتنى بعض الشىء بمعدتك فالإهمال يمكن أن يعرضك للانتكاسة واتبع القيود الغذائية الصحية وحاول أن تخرج لممارسة الرياضة إذا كنت ترغب فى التعافى بسرعة.>إذا كنت تشعر بالضجر والملل من تكرار ما تفعله كل يوم حاول أن تجد حلاً، ربما حان الوقت لاستخدام بعض من قدراتك البارعة على الابتكار من أجل تخليص نفسك من الروتين اليومى بأن تكتشف طريقة جديدة للاستمتاع بالحياة أو حتى لتأدية أمورك بشكل مختلف.

لا توقف سعادتك على الآخرين فأنت لا تحتاج إلى إذن من أى شخص لتعيش حياتك.