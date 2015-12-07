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حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 8/12/2015

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حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 8/12/2015 حظك اليوم برج الدلو يوم الثلاثاء 8/12/2015

توقعات لبرج الدلو على الصعيد المهنى:


>أمل جديد ينفتح لك، ومصدر رزق لم تكن تتوقعه على الأبواب، ستتوافر لك الأموال والأعمال مع بداية السنة الجديدة، وسيتحقق مشروع طالما انتظرته.

توقعات لبرج الدلو على الصعيد العاطفى:


>يحيطك الأخرون بمحبتهم، وتعتمد عليك الأسرة فى مبادلتها الحب والاهتمام، لا تجعل عملك يسيطر على حياتك، وابدأ فى الالتفاف إلى محيطك الاجتماعى مرة أخرى.

توقعات لبرج الدلو على الصعيد الصحى:


>صحتك جيدة اليوم، وتشعر بقدرة أكبر على القيام بالأعمال الكبيرة، وأن قوتك البدنية تساعدك على تحمل المسئولية.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


> برج هوائى يتمتع بالذكاء الممزوج بالجاذبية، ويستطيع التواصل مع كل الناس من كل الفئات والأبراج الأخرى، كما أنه من الأبراج القليلة التى يمكن الاعتماد عليها فى العمل والحب معا، فصاحب هذا البرج شخص نادر وكريم وله أخلاق النبلاء، وعن حظ برج الدلو اليوم الاثنين، يقول لك علماء الفلك أن قليلا من الهدوء والتركيز سيحقق لك مكاسب كبيرة، تحتاج إلى عدم الاندفاع، حتى لا تدخل طريق خطأ، واستفت قلبك حتى لو أفتاك الناس فى السؤال الذى يحيرك منذ عدة أيام إلى الآن.

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مصر 365

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