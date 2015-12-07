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حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 7-12-2015

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حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 7-12-2015 حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 7-12-2015

على الصعيد المهنى:


>تواجه فى الوقت الحالى تراجعا فى حياتك المهنية، ولكن يجب ألا تستسلم، لهذا الأمر وأن تحول الفشل إلى نجاح واعتبر هذا الأمر تحديا أمامك يجب أن تحققه، ويجب أن تعلم أن الحلول المطروحة أمامك اليوم قد تكون مفيدة للغاية فى المستقبل، ويجب أن تكون متقبلاً للانتقادات وتتعرف على أخطائك وعيوبك، حتى لا تقع فيها مرة أخرى ولا يؤثر هذا الأمر على مسيرتك فى العمل، ويجب أن تكون أكثر تعاونا مع زملاء العمل حتى تصبح محبوبا.

على الصعيد العاطفى:


>تواجه مشاكل مع شريك حياتك وتمتلك رغبة قوية فى الاختباء بعيدا عن الناس، ولكن يجب أن تكون أكثر قوة وتتقرب إلى شريك حياتك وتبتعد عن كل ما يثير المشاكل بينكما، فأنت تمتلك شريك حياة به العديد من المميزات فكن متفائلاً ولا تشعر بالضيق أو الاكتئاب.

على الصعيد الصحى:


>جرس إنذار خطر يبدو أنك تضغط على جسمك وعلى عقلك بسبب الضغوط التى تمر بها فى العمل وفى الحياة اليومية، يجب أن تفصل فيشة عقلك قليلاً وتبحث عن السعادة والتفاؤل وتقلل من الضغوط الحياتية المواجهة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يتوقع علماء الفلك أن هناك العديد من الأشخاص سوف يحاولون التدخل بقراراتك الشخصية المؤثرة، ولكن يجب أن تكون قويا ولا تتأثر بما يقوله الأخرون لك، وربما تفاجئك والدتك بطرح موضوع مهم يتعلق بمستقبلك، لذا لا تدعها تتحكم بقرارك وكن أنت سيد الموقف.

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مصر 365

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