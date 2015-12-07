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حظك اليوم برج السرطان يوم الأثنين 7-12-2015

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حظك اليوم برج السرطان يوم الأثنين 7-12-2015 حظك اليوم برج السرطان يوم الأثنين 7-12-2015

على الصعيد المهنى:


>تواجه مشاكل كبيرة فى العمل، ربما لا تجد لها حلا، ولكن عبقريتك وذكاءك الفطرى سوف يثبت أنه لا يوجد شىء مستحيل، لذا يجب أن تحافظ على هدوءك وتخطط لأعمالك بدقة حتى تنجح فى إيجاد حلول لهذه المشكلات الطارئة على بيئة العمل الحالية وتتوصل لما ترغب فيه من أهداف طويلة وقصيرة الأمد.

على الصعيد العاطفى:


>لا تحاول اختلاق المشاكل فى علاقتك بشريك حياتك يجب أن تكون أكثر تجنبا للضغط العصبى على شريكك، حتى لا تضطرب العلاقة بينكما، وسوف تقوى علاقتك بأسرتك فى الفترة القادمة بعد مدة طويلة ابتعدت عنهم فيها، لذا حاول أن تلتفت للحياة الخاصة قليلا، ولا تجعل كل تركيزك على العمل فقط.

على الصعيد الصحى:


>واجهت خلال الفترة الأخيرة مشاكل صحية عديدة، مما أنهك قواك البدنية، لذا يجب أن تسترح قليلا، وتبتعد عن مصادر التوتر والاضطراب ومن المفضل أن تأخذ فترة هدنة واستراحة لتستجمع قواك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يتوقع علماء الفلك أنك تواجه حظا عسيرا، خلال الوقت الحالى بسبب تراكم المشكلات فوق كاهلك، ولكنك تستطيع أن تواجه هذه المشكلات وتتوصل إلى حلول لها، وعليك أن تفكر فى أهدافك وتقسمها جيدا وتضع خريطة لتنفيذها على أرض الواقع، وكذلك ينصحك علماء الأبراج بالابتعاد عن مصادر التوتر، فأنت بحاجة لبعض الهدوء برغم كل المشاكل التى تعيش بها فى الوقت الحالى.

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مصر 365

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