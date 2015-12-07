غدًا.. تظلم إسراء عبد الفتاح ونشطاء سياسيين على قرار منعهم من السفر

تنظر غدًا الاثنين الدائرة 22 بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين أحمد هارون، وشيرين فوز الدين، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، وعاصم عبد الفتاح التظلم المقدم من الناشطة إسراء عبد الفتاح وآخرين على قرار منعهم من السفر.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارًا بمنع كل من الناشطة إسراء عبد الفتاح، والناشط السياسى أحمد محمد غنيم، وحسام الدين على أحمد بمنعهم من السفر خارج البلاد.

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