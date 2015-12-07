أخبار عاجلة

الكالشيو: ترتيب فرق الدوري الإيطالي حتى الجمعة 07 إبريل 2017 -
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

غدًا.. تظلم إسراء عبد الفتاح ونشطاء سياسيين على قرار منعهم من السفر

Google+ Print
غدًا.. تظلم إسراء عبد الفتاح ونشطاء سياسيين على قرار منعهم من السفر غدًا.. تظلم إسراء عبد الفتاح ونشطاء سياسيين على قرار منعهم من السفر
تنظر غدًا الاثنين الدائرة 22 بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين أحمد هارون، وشيرين فوز الدين، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، وعاصم عبد الفتاح التظلم المقدم من الناشطة إسراء عبد الفتاح وآخرين على قرار منعهم من السفر.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارًا بمنع كل من الناشطة إسراء عبد الفتاح، والناشط السياسى أحمد محمد غنيم، وحسام الدين على أحمد بمنعهم من السفر خارج البلاد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365