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اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين فى "أحداث كفر الشيخ"

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اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين فى "أحداث كفر الشيخ" اليوم.. النطق بالحكم على المتهمين فى "أحداث كفر الشيخ"
قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بممعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسات إعادة محاكمة 132 متهماً، فى ضوء اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمحيط قسم شرطة كفر الشيخ، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة اليوم الأثنين للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوى ورمضان على موسى وسعيد عبد الرشيد وبحضور عمرو أنور ممثل النيابة وأمانة وليد الاعصر.

كانت محكمة النقض قضت فى يونيو من العام الجارى، بقبول الطعن الذى تقدم به 132 متهمًا، على الحكم الذى صدر بحقهم فى القضية بالحبس لمدة 10 سنوات لكل منهم، لتقضى بإلغاء الحكم مع تحديد دائرة أخرى لنظر اعادة محاكمتهم.

ويحاكم المتهمون على خلفية أحداث الشغب التى اندلعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بمحيط قسم كفر الشيخ، فى ضوء قيام الأجهزة الامنية بالقبض على المتهم خلال مسيرة نظمتها جماعة الإخوان، وما دار بها من اشتباكات مع عدد من الاهالى المؤيدين لخارطة الطريق عقب ثورة 30 يونيو، ووقعت بعض الاصابات بين الطرفين، قبل ان يتم إحالة المتهمين للنيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها معهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

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مصر 365