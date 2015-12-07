النيابة تنتقل إلى قسم المنتزه ثان للتحقيق فى واقعة وفاة مسجون بالزنزانة

تحقق نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، فى واقعة وفاة مسجون داخل زنزانة قسم شرطة المنتزه ثان مساء أمس الأحد.

وانتقل فريق النيابة إلى مقر القسم، ويستمع إلى 45 مسجونًا من المحجوزين بالزنزانة، وتبين إلقاء عدد من المساجين الاتهامات على بعضهم واحتمالية وجود شبهة جنائية.

وأكد بعض المساجين فى شهادتهم أمام النيابة، تناول المجنى عليه أقراص مخدرة ثم إعطاءه زجاجة مياه غازية من أحد المساجين، وهو ما تسبب فى وفاته.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغًا يفيد بوفاة "عمرو. م. ف" 20 سنة، محبوس احتياطياً على ذمة قضية سرقة بالإكراه داخله محبسه، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وانتقلت لسماع شهادة المساجين وإرسال الجثة للطب الشرعى لبيان السبب الحقيقى للوفاة.