شوقي غريب لـ في الجول: زيدان جاهز للمشاركة ولكنه لن يلعب إلا في حالة واحدة

أكد شوقي غريب المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي جاهزية محمد زيدان للمشاركة من جديد مع الفريق ولكن في حالة واحدة.

الإنتاج يستعد لمواجهة مصر المقاصة يوم الاثنين في الجولة السابعة من الدوري المصري.

زيدان شارك في لقاء الافتتاح أمام الإسماعيلي ثم أمام الاتحاد السكندري قبل أن يغيب عن مواجهة الزمالك ومن بعدها.

وقال شوقي غريب لـFilGoal.com عن زيدان: "هو جاهز بنسبة 80% للمشاركة أمام المقاصة".

وأضاف "ولكنه لن يشارك إلا عندما يصبح أفضل المتواجدين في مركزه. فمن يشارك حاليا في حالة رائعة وعلى زيدان أن يصبح أفضل من أجل المشاركة بدلا منه".

وعن المباراة قال شوقي غريب: "مباراة صعبة للغاية واستعدينا جيدا ونريد تحقيق الفوز".

ويحتل الإنتاج الحربي المركز العاشر في الدوري برصيد 7 نقاط.