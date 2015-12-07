9 أسباب غير متوقعة لقرح الفم.. أهمها الأنيميا والسرطان والقهوة والمسكنات

أسباب قرح الفم

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قرح الفم من الأمراض المزعجة التى تصيبنا، وغالبا لا نعرف سبب الإصابة بها، ونعجز أحيانا أخرى عن علاجها، ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من الأسباب غير المتوقعة التى تسبب الإصابة بقرح الفم، وذلك حسبما نشر على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وتشمل:1.الإصابة بأنيميا نقص الحديد أو نقص فيتامين "ب12" قد تسبب قرح الفم، لذا يجب إجراء تحليل دم وعلاج الأنيميا حال المعاناة منها.

2.الإصابة بالقلق أو التوتر الشديد قد يسبب إصابة البعض بقرح الفم نظراً لتدهور الجهاز المناعى.

3.بعض السيدات تتعرض للإصابة بقرح الفم خلال الدورة الشهرية.

4.بعض الأشخاص يصابون بقرح الفم بسبب تناول بعض الأطعمة كالتوت البرى والفراولة والشيكولاتة والقهوة، نظرا لأنهن يعانين من حساسية تجاه إحدى المواد الموجودة فى هذه الأطعمة.

5.استخدام بعض النوعيات الرديئة من فرشاة الأسنان، والتى بها شعيرات صلبة يساهم فى الإصابة بقرح الفم، ولذا يجب فى هذه الحالة استبدالها بنوع أفضل.

6.قد تتكون بعض قرح الفم نتيجة الإصابة بأمراض فى الأمعاء مثل مرض كرون، ولذا يجب فى هذه الحالة السيطرة على أعراض المرض لعلاج قرح الفم.

7.الإقلاع عن التدخين له فوائد صحية كثيرة لا تخفى على أحد، ولكن بعض الأشخاص قد يصابون بقرح فى الفم عقب اتخاذ هذا القرار الجرىء بأيام أو أسابيع.

8.تناول الأدوية المسكنة والمضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين، وأدوية مثبطات البيتا لعلاج أمراض القلب وارتفاع الضغط مثل عقار بروبرانولول بشكل يومى يساهم فى رفع فرص الإصابة بقرح الفم.

9.قد تكون القرحة هى مقدمة الإصابة بورم سرطانى فى الفم وليست قرحة فم عادية، ولذا يجب مراجعة طبيب الأسنان إذا استمرت القرحة أكثر من 3 أسابيع، مع ملاحظة الأعراض الأخرى لسرطان الفم مثل:صعوبة البلع ومشاكل النطق وظهور بقع بيضاء أو حمراء على الجانب الداخلى من الفم.

علاج قرح الفم

>وأضاف التقرير أنه يجب تجنب تناول الأطعمة الحمضية مثل البرتقال واليوسفى، وتجنب الخل والأطعمة الصلبة للمساهمة فى علاج قرحة الفم، كما يجب استخدام أحد أنواع الجل المخصصة لعلاج قرح الفم بعد استشارة الطبيب واستخدامها قبل النوم، وكما يمكن استخدام بعض البخاخات المحتوية على مخدر موضعى أو غسول الفم الذى يحتوى على مواد مضادة للبكتيريا.