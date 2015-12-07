أخبار عاجلة

الكالشيو: ترتيب فرق الدوري الإيطالي حتى الجمعة 07 إبريل 2017 -
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا -
بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور -
كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام -
بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام" -
انتظرونا .. بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيستو في الفترة من 10 إلى 23 إبريل على ONsport -
بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بنزيمة: أهدف للمشاركة في يورو 2016 رغم مشكلة فالبوينا

Google+ Print
بنزيمة: أهدف للمشاركة في يورو 2016 رغم مشكلة فالبوينا بنزيمة: أهدف للمشاركة في يورو 2016 رغم مشكلة فالبوينا

(إفي): قال مهاجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيمة اليوم إنه لا يشعر بـ"الخوف" من مسألة تورطه المفترض في قضية ابتزاز زميله بالمنتخب ماتيو فالبيوينا بسبب شريط جنسي، مؤكدا أن هدفه هو المشاركة مع بلاده في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

وقال اللاعب في الجزء الثاني من مقابلته مع قناة (تي إف 1) التي بثت اليوم عقب اذاعة الجزء الأول يوم الأربعاء "هدفي هو لعب اليورو مع فرنسا، دائما ما كان هدفي هو ارتداء القميص".

وأضاف بنزيمة "منذ سبع سنوات وأنا ألعب في ريال مدريد ومع فرنسا، دائما ما كافحت من أجل الوصول لهنا وسأواصل القيام بهذا الأمر".

وبخصوص اذا ما كان يرغب في مرافقة فالبوينا قال "هذه هي رغبتي، فرنسا تحتاجني وتحتاجه، ليس لدي أي ضغينة".

وعلى الرغم من الجدل المثار حول القضية قال "توجد محاولة لتشويه صورتي ولكن ليست هناك مشكلة، سأظل كما أنا حتى النهاية.. لدي طفلة تكبر وتتحدث معي وتجعلني أضحك وأنا في ناد عظيم وأشعر بالصفاء والهدوء".

وأعرب بنزيمة عن أمله في حل الأمر بأسرع وقت ممكن حيث تابع "كما يقولون، الشمس تشرق بعد العاصفة".

وصرح المهاجم "توجد الكثير من الأشياء في الحياة التي ربما تثير الخوف، اليورو شيء عظيم ولعبها حلم بالنسبة لي، لا أشعر بالخوف وأتمنى اصلاح الأمور في أسرع وقت للمشاركة".

وأردف بنزيمة "أنا مع منذ فترة، وآمل في الفوز بلقب مع منتخب بلادي، لم أكن لأنضم 81 مرة للفريق اذا لم أكن أشعر بالراحة هنا".

واعترف اللاعب بأنه تحدث مع مدرب المنتخب، ديدييه ديشامب، أكثر من مرة حيث قال "أتحدث بصورة كافية معه، إنه يدعمني، هذا بخلاف دعم عائلتي ولاعبين قدامى وحاليين بالمنتخب".

وبخصوص واقعة قيامه بالبصق أثناء النشيد الوطني الفرنسي والتي أثارت قدرا كبيرا من الاستياء في بلاده أضاف "هذا أمر مؤسف، اختراع مثل هذه القصص شيء مثير للاشمئزاز، أثناء النشيد كنت في قمة التركيز وأفكر في الضحايا وعائلاتهم وعائلتي وكرة القدم".

وصرح بنزيمة "أنا صادق.. بصقت كما أفعل في كل المبارايات وكما يفعل كل اللاعبين، لم أفكر في أي لحظة في البصق على النشيد الوطني أو شيء من هذا القبيل".(إفي).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه