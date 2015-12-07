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سكرتل يعادل رقم كارجار.. ليفربول يتفوق سلبيا

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سكرتل يعادل رقم كارجار.. ليفربول يتفوق سلبيا سكرتل يعادل رقم كارجار.. ليفربول يتفوق سلبيا

عادل المدافع السلوفاكي مارتن سكرتل رقم مدافع وأسطورة ليفربول المعتزل جيمي كارجار وذلك خلال خسارة ليفربول بهدفين مقابل لا شيء أمام نيوكاسل ضمن مباريات الأسبوع الـ 15 من الدوري الإنجليزي.

ولكن الرقم الذي تم تعديله ليس إيجابيا ولكن سلبي متعلق بعدد الأهداف التي أحرزها الثنائي في مرمى فريقهم ليفربول حيث وصل سكرتل بهدفه العكسي اليوم إلى الهدف رقم 7 الذي يسجله في شباك فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي ليعدل رقم سلفه في دفاعات الريدز.

وأصبح سكرتل بذلك متساويا مع كاراجار في المركز الثاني في قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف العكسية في الدوري الإنجليزي وبفارق ثلاثة أهداف عن ريتشارد دان قلب دفاع بلاك بيرن، أستون فيلا ومانشستر سيتي السابق والذي سجل طوال مسيرته 10 أهداف عكسية في مرمى الفرق التي لعب لها كأكثر لاعب في تاريخ البريميرليج هزا لشباك فريقه.

ومن اللاعبين الحاليين المستمرين في اللعب بالدوري الإنجليزي، فيأتي خلف سكرتل كل من فيس براون قلب دفاع سندرلاند الحالي ومانشستر يونايتد السابق ومعه فيل جاجيلكا لاعب إيفرتون حيث سجل الثنائي ستة أهداف عكسية في مسيرتيهما المستمرة حتى الآن في الدوري الإنجليزي.

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