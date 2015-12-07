أمير قطر وطحنون بن زايد يبحثان دعم العلاقات

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمكتبه في الديوان الأميري أمس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني.

ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته لأخيه أمير دولة قطر بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

تحيات

وحمل أمير دولة قطر سمو الشيخ طحنون بن زايد تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الإمارات مزيدا من التطور والنماء.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء علي محمد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الاعلى للأمن الوطني والوفد المرافق.