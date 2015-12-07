صنّاع قرار وعلماء في قمة المعرفة 2015

تنطلق قمة المعرفة 2015 بمشاركة واسعة من كبار الشخصيات العربية والعالمية، من المؤثرين في إثراء الحراك المعرفي وصناع القرار ورواد الفكر والعلماء وأصحاب الرأي على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما وأن القمة تعكس الدور المهم والحيوي الذي تلعبه المعرفة في المجتمعات، والتي أصبحت العمود الفقري لتطور اقتصادي مستدام وركيزة للتقدم والنماء الاجتماعي، وهي حجر الزاوية لازدهار ورخاء الشعوب.

الأميرة غيداء

يشارك في الدورة الثانية من قمة المعرفة نخبة من قادة الفكر وخبراء المعرفة وكبار الشخصيات وفي مقدمتهم الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان، فبعد تخرج الأميرة غيداء من جامعة جورج تاون للشؤون الخارجية، عملت في مجال الصحافة. وفي عام 1991، تزوجت الأميرة غيداء من الأمير طلال بن محمد، وطالبها المغفور له الملك الراحل حسين بن طلال بتأسيس مكتب الإعلام الدولي التابع للديوان الملكي الهاشمي، على أن تصبح هي المسؤول الصحفي له.

وفي أكتوبر 2001، عينها جلالة الملك عبد الله الثاني رئيسة لمؤسسة الحسين للسرطان. كون الأميرة زوجة أحد الناجين من السرطان جعلها تكرس حياتها لمكافحة السرطان، وعملت الأميرة دائماً على جمع التبرعات والدعوة للمركز.

جوردون براون

جوردون براون، رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق، أحد الشخصيات العالمية المؤثرة في قمة المعرفة 2015، حيث كان براون عضواً سابقاً في البرلمان، من 1983 وحتى 2015، وقد شغل منصب وزير الخزانة من 1997 وحتى 2007، مما جعله صاحب أطول فترة في هذا المنصب في التاريخ الحديث. وكونه عضواً مهماً في الحكومة البريطانية ساعد على تشكيل وجهات نظر بشأن أهمية التعليم كحق أساسي من حقوق كل أطفال العالم. حصل براون على دكتوراة في التاريخ من جامعة إدنبرة، ومنذ رحيله عن الحكم تم تعيينه في منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي. وهو يشغل أيضاً منصب القائد الافتتاحي العالمي المتميز في جامعة نيويورك.

ستيف وزنياك

أما ستيف وزنياك، مؤسس مشارك في شركة أبل، فقد ساهم بشكل أساسي في تشكيل صناعة الحاسوب بتصميمه النسخة الأولى من منتجات أبل I

وأبل II، وقد لعب دوراً أساسياً في شعبية «ماكنتوش».

في عام 1976، قام وزنياك وستيف جوبز بتأسيس شركة «أبل كمبيوتر» التي انطلقت مع كمبيوتر أبل I الذي صممه وزنياك. وفي العام التالي، طرح وزنياك جهاز الكمبيوتر الشخصي أبل II.

شكل جهاز أبل II حجراً أساس في انطلاق صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وتقديراً لإنجازاته في شركة أبل، مُنح وزنياك الميدالية الوطنية للتكنولوجيا من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية في عام 1985، وهو أعلى تكريم يناله المبدعون الرواد في أميركا. في عام 2000، كُرِّم من داخل قاعة المخترعين الأشهر وحصل على جائزة هاينز المرموقة للتكنولوجيا والاقتصاد والتوظيف لتصميم أول جهاز كمبيوتر شخصي.

سيما بحوث

ويشارك في قمة المعرفة 2015 أيضاً د. سيما بحوث، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تتمتع بخبرة تمتد لسنوات عديدة في مجال القيادة، حيث شغلت قبل انضمامها إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مناصب مهمة عدة كان آخرها منصب الأمين العام المساعد ورئيس قطاع التنمية الاجتماعية في جامعة الدول العربية منذ عام 2008م.

حسين بن ناصر لوتاه

المهندس حسين بن ناصر لوتاه، المدير العام لبلدية دبي، من أبرز المشاركين في قمة المعرفة، وقد بدأ حياته المهنية كمهندس مع الوزارة الاتحادية للكهرباء والمياه، كما لعب دوراً محورياً في حصول بلدية دبي على أكثر من 30 جائزة محلية وإقليمية ودولية.

إلياس بو صعب

إلياس بو صعب، وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، شارك في تأسيس الجامعة الأميركية في دبي «AUD»، وفي محاولة منه لسد الفجوة بين الشرق والغرب، أنشأ برنامجاً للمنح الدراسية باسم الرئيس كلينتون لمنح طلاب الولايات المتحدة الفرصة للدراسة في الشرق الأوسط.

حسين الحمادي

اكتسب المهندس حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم بالإمارات، طوال مسيرته العملية خبرات عدة متخصصة، مكنته من إدارة مسؤولياته المتنوعة على الوجه المطلوب وبكفاءة لافتة، كما كان لمبادراته الأثر البالغ في تحقيق إنجازات مهمة ومميزة على صعيد تعزيز مكانة التعليم.

علماء

يشارك في قمة المعرفة 2015، عدد كبير من العلماء ومن بينهم: البروفيسور هيروشي إيشيجورو، مخترع أول روبوت في العالم بمقدوره أن يؤدي وظيفة مذيع أخباري، وعالم الفضاء المصري في وكالة ناسا د. عصام حجي، الذي يعد واحداً من أهم علماء الجيولوجيا المصريين في أميركا.

رائد الفضاء السابق والكولونيل المتقاعد في سلاح الجو الفرنسي، باتريك بودري، من المشاركين أيضاً في قمة المعرفة 2015، ويعد باتريك رائد الفضاء الفرنسي الأكثر شهرة.

إعلاميون

ومن أبرز الإعلاميين المشاركين في القمة على سبيل المثال لا الحصر، جيري نيل المدير التنفيذي لناشونال جيوغرافيك، ونارت بوران، مدير عام سكاي نيوز العربية .

أيضاً يشارك في القمة جورج قرداحي، الذي يشغل منصب سفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة، فضلاً عن العديد من المناصب الشرفية الخيرية الأخرى.

مبدع

تستضيف القمة ضمن ضيوفها المبدع الإماراتي علي مصطفى، مخرج ومنتج وصانع أفلام إماراتي، عمل في مجال الأفلام القصيرة وإعلانات التلفزيون لأكثر من 10 أعوام وأسَّس شركة إنتاج خاصة به وهي «AFM للأفلام». وفي عام 2009م عرض فيلمه «دار الحي» والذي يعد من أكبر الإنجازات في هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي عام 2010 منحته مجلة «ديجيتال ستوديو» جائزة أفضل مخرج شاب.

تقرير المعرفة مشروع مشترك مع الأمم المتحدة

يعد تقرير المعرفة العربي مبادرة مشتركة بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويأتي في إطار سعي الطرفين لدعم الجهود الهادفة إلى تحقيق مجتمع واقتصاد المعرفة في العالم العربي.

وصدرت ثلاثة تقارير للمعرفة ويتوقع صدور التقرير الرابع مع انعقاد المؤتمر الراهن، الأول كان بعنوان «تقرير المعرفة العربي للعام 2009: نحو تواصل معرفي منتج» وقدم تشخيصاً عاماً لحال المعرفة في العالم العربي مع اقتراح مسودة لمبادرات استراتيجية لتحقيق ذلك؛ والثاني بعنوان «تقرير المعرفة العربي للعام 2010/‏2011» وتعامل مع أسس ومنهجيات إعداد النشء للمساهمة الفاعلة في بناء مجتمع واقتصاد المعرفة وفي الاستفادة من نواتجه وتوظيفها لتحقيق التنمية الانسانية المستدامة.

وقد تميز التقرير الثاني بإجراء دراسات ميدانية في أربع دول هي الإمارات العربية المتحدة والمغرب والأردن واليمن، بأدوات إحصائية ومعرفية طبقت ربما للمرة الأولى في العالم العربي لقياس جاهزية النشء لدخول مجتمع المعرفة المنشود. تقرير المعرفة العربي الثالث تعامل مع أحد أهم القضايا المركزية في عمليات إقامة مجتمع المعرفة العربي المأمول والمتمثلة في «الشباب وتوطين المعرفة» من خلال النظر في محددات وفرص نقل وتوطين المعرفة في المنطقة العربية وطرق تحقيق وتعزيز المساهمة الفاعلة للشباب العربي في هذه العملية.

اليوم الأول

الجلسة الأولى: 9:00 صباحا الابتكار في التعليم.. نظرة مستقبلية

الجلسة الثانية: 10:40 صباحاً مراسم وكلمات الافتتاح

11:30 صباحاً جلسة حوارية مع غوردون براون

الجلسة الثالثة 2:10 بعد الظهر الابتكار وتكنولوجيا المعلومات...

الجلسة الرابعة 3:30 - 5:00 مساء البحث العلمي والابتكار والتطوير

8:00 مساء حفل تكريم الفائزين بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

للمعرفة، وتكريم المتحدثين والرعاة.