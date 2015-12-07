سلطان القاسمي يعتمد مبادرات لتطوير «أميركية الشارقة»

ثمّن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، جهود الجامعة الأميركية في الشارقة في سعيها الدؤوب إلى تطوير أدائها، ومواكبة كافة التطورات التي تشهدها الساحة العلمية والأكاديمية ومجالات البحث العلمي، مما جعلها جديرة بهذه المكانة العلمية المرموقة.

ووافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال ترؤسه اجتماع مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة على عدد من المبادرات لتطوير وتحسين سير العمل في الجامعة.

شركة

وناقش المجلس عدداً من المواضيع منها خطة عمل شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة، والتي أسست سابقا بقرار من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، كشركة قابضة لتطوير الأعمال التجارية التي تولد الدخل للجامعة من خلال أدوات مخصصة من ضمنها تطوير مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار، وبرج سكني على الكورنيش وغيرها من المشاريع التي تخدم الجامعة. ووافق المجلس على إنجاز هيكل الحوكمة للشركة.

وأشاد المجلس بالمبادرة الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة لبناء 68 فيلا وشقة جديدة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة والتأهيل الكامل لما مجموعه 56 وحدة سكنية أخرى بتكلفة إجمالية بلغت 140 مليون.

مبادرات

ووافق المجلس على عدد من المبادرات من ضمنها تغيير معدل استرداد التكاليف غير المباشرة لهيئة التدريس من 27 الى 42 %، ووافقوا على استثمار الأوقاف الجامعية في صندوق مالي مشترك. وراجع المجلس قرار مدقق الحسابات الخارجية السلبي للتقارير المالية لسنة 2015 ووافقوا على التقارير المالية المراجعة للسنة المالية 2014-2015.

وشكر المجلس أيضا عضو المجلس البارونة اونورا اونيل عضو مجلس اللوردات البريطاني، والتي استقالت من عضوية مجلس أمناء أميركية الشارقة، بعد قضائها العديد من الدورات في عضوية المجلس. وتم تعيين عضو مجلس الأمناء ديل نوبل من قبل المجلس كرئيس لجنة الأمناء وذلك بدلاً من البارونة أونورا.

ووافق المجلس أيضا على تمديد عضوية اثنين من أعضاء المجلس الحاليين وهم تشارلز كوتن، مدير شركة كامبرديج في المملكة المتحدة وجورجيا نجنت، رئيس سابق لكلية وسكيس في الولايات المتحدة.

وناقش أعضاء المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المتعلقة بكفاءة نظام الجامعة والموافقة عليها.

امتنان

وعبر الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان لدعمه المتواصل للجامعة الأميركية في الشارقة. وقال: نحن ممتنون لصاحب السمو لقيادته وتوجيهاته، وقد مكننا دعمه المستمر من إنجاز سمعة ممتازة في منطقة الخليج.

وناقش المجلس أيضا عددا من المبادرات لتحسين المخططات الاستراتيجية للجامعة والتركيز على الأبحاث وبرامج الدكتوراه. وأكمل الدكتور شيرفيه قائلاً: أود أن أشكر أيضاً أعضاء المجلس لجهودهم ووقتهم الثمين.

وعقب الاجتماع، هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الدكتور فادي أحمد علول، أستاذ هندسة الكمبيوتر، لفوزه بجائزة «ايربص» للتنوع الصادرة من قبل المجلس العالمي لعمداء الهندسة 2015. وتعد هذه المرة الأولى لفوز شخص من منطقة الشرق الأوسط بهذه الجائزة.