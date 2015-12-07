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«المعهد الدنماركي» يدعو الشباب للمشاركة بمؤتمر رابطة شباب الأحزاب السياسية السنوي

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«المعهد الدنماركي» يدعو الشباب للمشاركة بمؤتمر رابطة شباب الأحزاب السياسية السنوي «المعهد الدنماركي» يدعو الشباب للمشاركة بمؤتمر رابطة شباب الأحزاب السياسية السنوي

رابطة شباب الأحزاب السياسية بالدنمارك

وجه المعهد الدنماركي المصري للحوار الدعوة إلى مجموعة من شباب الأحزاب السياسية المصرية لزيارة الدنمارك للمشاركة بنسخة هذا العام من المؤتمر السنوي لرابطة شباب الأحزاب السياسية في شهر نوفمبر ٢٠١٥.

وجاءت هذه الزيارة بالتعاون مع كل من المعهد الدنماركي للأحزاب والديمقراطية، ومجلس الشباب الدنماركي كجزء من مشروع الأحزاب السياسية وكيفية بناء رابطة شباب الأحزاب السياسية بالمعهد الدنماركي المصري للحوار.

وقد وُجهت الدعوة للمشاركة لممثلي عدد من الأحزاب المصرية مثل أحزاب الدستور، والمصريين الأحرار، ومصر الحرية بالإضافة إلى الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي.
> تهدف هذه الزيارة لخلق نوعاً من الحوار مابين الأجنحة الشبابية السياسية المصرية ونظريتها بالدنمارك ولتعزيز المشاركة السياسية لقطاع الشباب في عملية اتخاذ القرار بأحزابهم، بالإضافة إلى دعم الحوار التعددي مابين شباب الأحزاب السياسية.

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