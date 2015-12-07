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هانى أباظة: الشرقية تعانى من مشكلات مزمنة ولدينا طموحات لحلها

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هانى أباظة: الشرقية تعانى من مشكلات مزمنة ولدينا طموحات لحلها هانى أباظة: الشرقية تعانى من مشكلات مزمنة ولدينا طموحات لحلها
قال اللواء هانى أباظة نائب مركز الزقازيق، أن محافظة الشرقية تعانى العديد من المشكلات وهى مكررة مع المحافظات الاخرى، فنحن لدينا وطموحات ونأمل فى تعاون الجهاز التنفيذى للتعاون من أجل حل تلك المشكلات.

وأضاف النائب عن حزب الوفد فى كلمتة التى ألقاها خلال حفل تكريم النواب الجدد من ابناء المحافظة بنادى الشرقية، وتوديع فريق الهوكى قبل سفر لزاميبيا للمشاركة فى البطولة الافريقية وبحضور المحافظ الدكتور رضا عبدالسلام والجهاز التنفيذى، انة على سيبل المثال نجد مصرف قرية شنبارة التابع لمركز الزقازيق كارثة بئية.

وقاطعه محافظ الشرقيه بقوله أن هذة المشكلات فى حاجة لمليارات وان الفترة المقبلة ستتكاتف من اجل المساهمة فى حل تلك المشكلات.

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مصر 365