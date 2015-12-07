صور| وزير الثقافة يفتتح الدورة الثلاثين للمؤتمر العام لأدباء مصر في أسوان‎

افتتح وزير الثقافة حلمي النمنم، ومحافظ أسوان مصطفى يسري، فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الثلاثون تحت عنوان “نحو مؤسسة فاعلة ثقافيًا”، والذي يحمل اسم الأديبة الراحلة رضوى عاشور، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بحضور الدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويتولى رئاسة المؤتمر الدكتور سيد خطاب والأمانة العامة الأديب عبد الحافظ بخيت، ويشارك في الفعاليات 350 شخصية من رواد الثقافة المصرية والعربية في الشعر والأدب والفكر والإبداع والنقد والصحافة، بالإضافة إلى مبدعى وشعراء وأدباء أسوان.

وفي كلمته أكد وزير الثقافة، على أن أدباء مصر هم النبع الحقيقي الذي يغذي شريان الثقافة في جميع أنحاء مصر، كما أنهم الصوت الحر والقوي الذي يعمل دائمًا على مناهضة ومحاربة الفكر المتطرف والأفكار الهدامة في كافة المجالات بإعتبار أن الأدب هو الميزان الذي يضبط أخلاقيات المجتمع ويبرز سماته، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى النظر لحال الثقافة المصرية منذ تأسيسها على أيد مؤسسها رفاعة الطهطاوي وخاصة أنها كانت دائمًا ثقافة مقاومة تتطلع للتنوير والتحضر والبناء ومواجهة التشدد وحركات الفكر المتطرفة.

وتابع النمنم بأن الثقافة المصرية قدمت في سبيل ذلك العديد من التضحيات التي تمثلت في محاولة اغتيال العديد من رموز الفكر الوسطي المعتدل بداية من الأديب عباس محمود العقاد مرورًا بطه حسين ونجيب محفوظ و فرج فودة وغيرهم من الرموز الذين أثروا بكتاباتهم الحركة الثقافية المصرية.

ومن جانبه أكد محافظ أسوان، على أن الثقافة من أهم عوامل تنمية المجتمعات وتقدم الشعوب، وهو الذي يعكس أهمية القصور والأندية والمكتبات الثقافية المنتشرة في كل شبر من أرض مصر، والتي تؤدي دورًا رائدًا في نشر التنوير وثقافة الحوار وترسيخ المفاهيم الإنسانية لمواجهة حروب الجيل الرابع الهدامة و الفكر المتطرف والإرهاب الممنهج الذي يستهدف حاضر ومستقبل مصر.

وفى كلمته أشاد عبد الحافظ بخيت أمين عام المؤتمر، بالوعي الثقافي لمحافظ أسوان وإصراره على تنظيم هذا الملتقى التنويري على أرض محافظته وهو الذي يجب أن يكون نموذجًا يحتذى به لباقي المحافظين وخاصة أن هذا المؤتمر السنوي يعد من أهم الأنشطة الثقافية، التي تقوم بها هيئة قصور الثقافة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتحقيق التواصل الفعال بين أدباء مصر ورموز الحركة الثقافية تضم جميع الأعمار والأجيال، مشيرًا إلى أن مهمة الثقافة الحقيقية هي إيجاد الرؤية الثقافية المعبرة عن الواقع بكل متغيراته منذ تاريخه السالف ومرورًا بحاضره الحالي ووصولًا إلى مستقبله المنتظر لأن الثقافة هي المدخل الحقيقي لأي تقدم وتنمية في أي مجتمع.

فيما أشار الدكتور سيد خطاب رئيس المؤتمر، بأن المؤتمر سوف يتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية منها 8 جلسات بحثية و5 موائد مستديرة وورش عمل و13 ندوة ثقافية سوف تتناول العديد من الموضوعات والقضايا الثقافية الهامة، بالإضافة إلى 12 أمسية شعرية و4 قراءات قصصية و4 معارض للكتاب تضم 10 ألاف كتاب ومجلد من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، لافتاً إلى أن المؤتمر يتضمن أيضًا الكثير من الأنشطة الفنية والأفلام التسجيلية والعروض المسرحية والغنائية التي ستجوب بيوت وقصور الثقافة وبعض المدارس بقرى ومدن المحافظة.

يذكر أنه على هامش المؤتمر افتتح وزير الثقافة ومحافظ أسوان معرض للحرف البيئية، والذي يعرض العديد من المشغولات اليدوية، التي تشتهر بها أسوان حيث نظمه نوادي المرأة وقسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة بفرع ثقافة أسوان، كما تم افتتاح معرضًا للفنون التشكيلية لمجموعة من فناني أسوان التشكيلين، والذي يعرض 30 لوحة زيتية و8 قطع من المنحوتات الخشبية تعبر عن البيئة النوبية والشخصية الأسوانية، وأختتم حفل افتتاح المؤتمر بتوزيع الدروع والهدايا التذكارية للكثير من الأدباء والشعراء والكتاب تقديرًا لجهودهم الإبداعية الثرية ونشاطهم المتميز في إثراء الحركة الثقافية.