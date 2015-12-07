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وزيرا الخارجية والري يناقشان الملفات التي ستعرض خلال اجتماع «سهد النهضة»

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وزيرا الخارجية والري يناقشان الملفات التي ستعرض خلال اجتماع «سهد النهضة» وزيرا الخارجية والري يناقشان الملفات التي ستعرض خلال اجتماع «سهد النهضة»

سامح شكري

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى وزير الخارجية عقد اجتماعاً تنسيقياً مع الدكتور حسام الدين مغازى وزير الموارد المائية والرى مساء الأحد 6 ديسمبر الجاري بمقر وزارة الخارجية، بمشاركة خبراء وزارتى الخارجية والرى المسئولين عن متابعة ملف سد النهضة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الاجتماع تناول تقييماً متكاملاً للملفات التى سوف تطرح خلال الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والري بكل من وأثيوبيا والسودان، والمقرر عقده فى الخرطوم يومى 11 و12 ديسمبر الجارى، والذى يعتبر اجتماعاً هاماً يستهدف التعامل مع الجوانب المختلفة للاتفاق الثلاثى الموقع من قادة الدول الثلاث فى الخرطوم فى شهر مارس الماضي، والتوصل إلى حلول ناجزه تضمن التنفيذ الكامل للاتفاق .

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