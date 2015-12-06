اليمين المتطرف يتصدر في استطلاعات الرأي في فرنسا

أظهرت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع يوم الأحد إن حزب الجبهة الوطنية اليميني بزعامة مارين لوبان يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات المحلية الفرنسية.

وأوضحت الاستطلاعات أن لوبان وقريبتها ماريون ماريشال لوبان حصلتا سويا على ما يربو على 40% في شمال وجنوب شرق البلاد.

و بحسب رويترز إذا تأكد ذلك فستكون النتيجة بمثابة دفعة لماري لوبان التي كانت تأمل أن يأتي حزبها المناهض للهجرة وللعملة الأوروبية الموحدة في المركز الأول في الجولة الأولى لتعزيز فرصها في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2017.

وستجرى جولة إعادة في 13 ديسمبر.

وأشار الاستطلاع إلى حصول الجبهة الوطنية على 30.6% من الأصوات متقدما على حزب الجمهوريين المحافظ بزعامة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي وحلفائه والذين حصلوا على 27%.

وكما هو متوقع حل الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة الرئيس فرانسوا أولوند في المركز الثالث وحصل على 22.7%.