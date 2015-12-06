وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاقيتين بـ 35مليون يورو مع فرنسا لدعم قطاع الزراعة

وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ، اتفاقية منحة خاصة ببرنامج دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة ، بمبلغ 20.351 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتقوم بتنفيذها الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، كما تم الاتفاق على إعادة منح خاصة بتمويل برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية بمبلغ 15 مليون يورو.

وقالت الدكتورة سحر نصر في تصريحات اليوم لأحد، بإن هدف المنحة تحسين الدخول لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق دعم الأبحاث الزراعية والتنمية وذلك عن طريق زيادة برامج الاقتراض المقدمة من الصندوق ، بالإضافة إلى زيادة قدرته الاستيعابية من خلال إنشاء خطة ضمان الائتمان فضلا عن تحسين الكفاءة الإنتاجية والتوزيعية لقطاع منتجات الألبان وقطاع الثروة السمكية وخلق فرص عمل وتوليد الدخل في المناطق الريفية وتحقيق دخل أعلى للفلاحين المشاركين في البرنامج، بالإضافة إلى ذلك، سوف يتعامل البرنامج مع القضايا المشتركة مثل قضايا البيئة والمساواة بين الجنسين والحد من نسبة الفقر والحكم الرشيد .

وأشارت الوزيرة إلى أن الفئات المستهدفة من المشروع تتمثل في صغار المزارعين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وصغار المستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية وفي مجال السلسلة الإنتاجية لكل من الألبان والأسماك، ويطبق المشروع في جميع أنحاء مصر وينفذ على 4 سنوات .

وأوضحت نصر أن تلك المنح تهدف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية في الأماكن الأكثر فقرا في محافظة القاهرة ، وهى عزبة خير الله والزاوية الحمراء، وفي محافظة الجيزة أرض اللواء وميت عقبة، اضافة إلى تعزيز النمو الشامل المستدام ودعم النهج التشاركي بهدف تحقيق التنمية المتكاملة وتحسين فرص العمل من خلال تعزيز تقنيات العمالة الكثيفة وتوفير فرص التدريب المهني، ويتم تنفيذ المشروع على 7 سنوات .

وعقب عقب مراسم التوقيع ، عقدت وزيرة التعاون الدولي ، لقاء مع السيد السفير أندريه بارون، سفير فرنسا لدى القاهرة، والسيدة ستيفاني لافرنشي مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع أوجه التعاون المشترك والمستقبلي بين مصر وفرنسا والمشروعات التي يمكن أن تتعاون فيها وفقاً لأولويات الحكومة المصرية وكيفية تفعيل إعلان نوايا للتعاون الثلاثي الذي تم توقيع بين كل من فرنسا ومصر والإمارات على هامش مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ .

وأشارت الوزيرة إلى الرؤية المستقبلية للتعاون الإنمائي المصري الفرنسي ومناقشة المجالات الجديدة المقترح التعاون فيها في الفترة المقبلة ، مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية القطاع الزراعي .

وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على كافة المستويات وما تتسم به تلك العلاقات من خصوصية والتي تمتد لتربط بين شعبين ذوي حضارة وتاريخ عريق حيث تعمل فرنسا دائما على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية.

جدير بالذكر ، أن الوكالة الفرنسية ساهمت حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة بإجمالي مبلغ 830,475 مليون يورو منها 826 مليون يورو قروض و4,475,000 مليون يورو منحة ، ومن أهم هذه المشروعات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعي للتنمية، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة ، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلتين الأولى والثانية) فضلا عن الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة