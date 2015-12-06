بالصور.. مدير "دسوق التعليمية" يناقش الضبطية القضائية للدروس الخصوصية

ناقش أحمد رمزى السقا، مدير عام إدارة دسوق التعليمية، قرار الضبطية القضائية والخاص بالدروس الخصوصية والحد منها، والاستعداد لحفل تنصيب اتحاد الطلاب، والذى حدد ميعاده يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر الحالى وتشكيل لجنة الإشراف على الحفل واستعداداته برئاسة مصطفى مجر وكيل الإدارة، وإقامة مسابقة لأول مرة على مستوى الإدارة للرائد المثالى، وإطلاق مبادرة بعنوان "نعم لتحقيق الانضباط المدرسى".

وقال السقا إنه قرر تحويل مدير مدرسة اللواء عبد العال السيد الابتدائية (الفترة المسائية) بقرية شباس الملح التابعة لإدارة دسوق التعليمية وجميع هيئة التدريس بالفترة المسائية للتحقيق الفورى معهم، لما شاهده من تسيب وتدنى حالة المدرسة، وتدنى المستوى التعليمى للطلاب.

وأضاف السقا أنه لاحظ القمامة التى ملأت مدخل وفناء والحجرات الدراسية للمدرسة، كما تلاحظ عدم وجود مسئول أمن أو سجل للأمن على مدخل المدرسة، كما تلاحظ خلو المدرسة من بعض المعلمين والعاملين وغلق بعض الحجرات مثل المكتبة ومعمل مناهل المعرفة وحجرة الإداريين، وتلاحظ عدم تواجد أى من المشرفين على البوابة، مما دعا التلاميذ لتسلق الأبواب والهروب من المدرسة، وبمتابعة سجلات بعض المعلمين بالحصص تلاحظ عدم تسلسل التواريخ أو التحضير مع المنهج.



>