بالصور .. رئيس مدينة قطور يتفقد أعمال إنشاء كوبرى "عزبة خليل"

تفقد المحاسب عبد الرحمن العرباوى رئيس مركز ومدينة قطور في – محافظة الغربية - اليوم الأحد يرافقه رضوان فراج رئيس الوحدة المحلية لقرية – دماط - أعمال إنشاء كوبرى - عزبة خليل، الجهة الثانية بعد انتهاء العمل فى الجهة الأولى وما تم إنجازه من أعمال.

واستمع "العرباوي إلى مطالب المواطنين بالموقع، وشدد على رئيس الوحدة المحلية بإنارة أعمدة الإنارة بالمنطقة ووضع علامات تحذيرية على جانبي الطريق ومنطقة الكوبرى بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى على طريق طنطا - قطور - كفر الشيخ، وإنارة الأعمدة مع سرعة إنجاز العمل بالكوبرى نظرا لأهميته على الطريق منعا لوقوع الحوادث بهذه المنطقة.



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